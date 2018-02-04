彰化弘道志工陪採買、圍爐 阿公阿嬤們笑呵呵

2018年02月04日 17:31 中時 謝瓊雲

61歲的弘道老人志工周阿伸（右）帶著已服務關懷20年的阿娥阿嬤到全聯超市採買。。（謝瓊雲攝）

阿公阿嬤們像小學生出門遠足一樣開心充滿好奇，買東買西歡喜辦年貨。（謝瓊雲攝）

阿公阿嬤們像小學生出門遠足一樣開心充滿好奇，買東買西歡喜辦年貨。（謝瓊雲攝）

王鄭阿哦阿嬤在志工陪伴下中午開心到餐廳與老朋友們圍爐吃大餐。（謝瓊雲攝）

阿娥阿嬤說，有這麼多人一起圍爐，大家一起吃、吃什麼都好吃！（謝瓊雲攝）

弘道老人福利基金會100多名獨居弱勢長輩，4日中午在志工們一對一陪伴下溫馨圍爐聚餐，用餐前還先到超市賣場採買年貨，92歲雙眼失明的王鄭阿娥阿嬤，聽著志工說明餐點菜色、歡喜用餐，開懷笑說大家一起吃，吃什麼都好吃。

上午9點，61歲志工周阿伸由先生開車，載著阿嬤到超市採買年貨，阿嬤買了一大罐奶粉、一些餅乾和她最愛吃的鳳梨酥5盒，想著過年期間若有親友晚輩來拜訪，就能拿出來招待客人。

年紀加總高達8193歲、平均年齡82歲的100多位弱勢年長者，在志工們陪同下，到埔心鄉全聯購物中心東明店採辦年貨；包括高齡101歲的李福堂爺爺夫妻等人，大家就像小學生出門遠足一樣開心，好奇地四處逛、四處看，接近中午時再搭車前往餐廳準備圍爐吃大餐。

周阿伸表示，20年來每周一次前往探望阿娥阿嬤，阿嬤30年前喪偶，膝下無子女、獨自住在田尾老家三合院，70歲都還下田耕作；個性獨立且活潑開朗，前些年還常搭免費公車，到員林市華成市場擺攤賣自製的菜脯、鹹菜。

阿伸姐說，阿嬤有高血壓，除此之外身體硬朗，雖然看不見，堅持生活自理，憑藉著對家中的熟悉感，常洗衣打掃、也天天自行用電鍋熱飯菜吃，阿嬤聽力靈敏，每回聽到她到訪，最愛拉著她聊天講古。

阿娥阿嬤說，3年前因眼疾惡化又不敢開刀才失明，娘家弟弟讓孫子每晚來陪她過夜，白天也有會來煮飯送餐，看不見平日出不了門，只能靠竹製手杖在熟悉的客廳、廚房和院子裡摸索、走來走去，或聽著收音機發呆。每年最期待就是這一天，能出門走走，跟老朋友們聚會話家常。

弘道彰化服務處主任林博樺表示，很多長者因身體退化或沒人陪伴，很難得出門，雖然遭逢強烈寒流來襲，老人家們還是很期待出門逛街買東西，和美、田中和員林三個志工站已連續九年舉辦聯合圍爐、辦年貨，讓阿公阿嬤們熱熱鬧鬧迎新年。

林博樺說，目前彰化服務處從彰化到嘉義關懷服務417名獨居弱勢長輩，再兩周就過年了，但今年寒冬助老經費只募到5成，仍不足225萬元，呼籲各界善心人士能在春節前夕踴躍捐輸、一起捐款關懷弱勢長輩，郵政劃撥帳號：22754331，戶名：弘道老人福利基金會，捐款洽詢專線：（04）7331-585。

(中時)