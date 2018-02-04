雅爾達會議72年 從此改變國際格局

2018年02月04日 17:38 中時電子報 江飛宇

1945年2月11日，美國羅斯福、英國首相邱吉爾和蘇聯人民委員會主席史達林完成了雅爾達會議，這場會議最終的共識，將深刻的改變20世紀後半段的格局，有些餘波至今未消，成為難解的歷史問題。

雅爾達會議是在黑海北邊的克里米亞半島的里瓦幾亞宮(Livadia Palace)進行，此處在帝俄時期是沙皇的夏宮，蘇聯時期就成了史達林的別墅，然而到了赫魯雪夫當政時，畫給了烏克蘭共和國，到蘇聯解體後也仍是烏克蘭共和國所有，結果到了2014年俄烏衝突，克里米亞爆發危機，如今是俄羅斯實質掌握。

這場會議的主要議題是「蘇聯是否能夠對日參戰」。雖然在1941年12月8日珍珠港事變後，美國、中國、英國、蘇聯成立「同盟國」，陸續對軸心國成員宣戰，然而，蘇聯卻只是對德國、義大利宣戰，卻沒有一併對日本宣戰，原因是蘇聯與日本在1941年4月13日簽訂蘇日中立條約，所以兩邊互不侵犯。

對蘇聯而言，這個中立條約使他可以避免東西兩邊作戰的困境，能夠將遠東地區的大部隊抽調回歐俄對付德國，在以後的2年，蘇聯也一直以「無力對付兩邊作戰」為由，沒有與日本宣戰。到了1944年初，雖然美國在太平洋戰區節節推進，但是中南半島與中國戰場的反擊進展仍不明顯，所以羅斯福很希望蘇聯能夠對日作戰，從北方對日本發動進攻，以施加更大的壓力。

就是在這種有求於蘇聯的情況下，史達林開了一系列的開戰條件，他希望能主導東歐各國戰後的政局(以取得蘇聯與西歐的戰略緩衝帶)，要盟國承認外蒙古國的獨立地位(以取得蘇聯對中國的戰略緩衝帶)，庫業島、南千島群島也必須交給蘇聯。結果羅斯福與邱吉爾大致同意了這些條件，只要蘇聯加入國際體系，以及必須確保戰後所有國家建立民選政府。

這場會議牽涉的國家太多，決定了東歐、北歐十幾國，以及中國的戰後命運，但是這些國家卻無一知悉，所以又被稱為雅爾達密約，其中最明顯的是波蘭領土和德國領土的大幅度改變，波蘭東部被割讓給蘇聯，而波蘭夫去的領土則是拿德國西半部來填補，因此整個國土是向西移動。但即使如此，波蘭仍然沒能取得獨立國家的地位。其他東歐國家的命運也大致如此，這些原本是納侵略下的受難者，在戰爭結束後卻成為蘇聯的附庸，直到1991年蘇聯解體為止。

中國也是受害慘重的國家，原本在開羅宣言中，同意中國可以收回東北三省，但是由於蘇聯出兵滿州國之故，所以東北由蘇聯佔領，並由蘇聯自己指派中國的接收者，也就是中共部隊，這成為日後國共戰爭的開端。

先前提到的外蒙古獨立地位問題，中國最終只能用「必須以民主方式決定前途」做為堅持，但是蘇聯對於操作公投是很熟練的，他們規定「記名投票，投反對票者必須寫明理由」，在這種操作下， 1945年10月20日的外蒙古獨立公投就以幾乎100%同意獨立的情況完成獨立地位，這也就是外蒙古獨立爭議的由來。

因雅爾達會議造成的局面，就被稱為「雅爾達體系」，這是美蘇兩極的形成，也是冷戰的開端，一直到1990年的蘇聯、東歐民主劇變之後才有轉機。在3年期間，東歐8個國家的原本蘇聯勢力紛紛垮台，成立民主的民選政府，換回二戰爆發前的原國旗。最終蘇聯也在1991年12月25日結束，雅爾達體系終於瓦解，但是仍餘波盪漾，在歐洲的主要餘波就是南斯拉夫戰爭與種族問題，至於在亞洲，包括南北韓與兩岸關係，都是雅爾達體系所造成的歷史爭議。

(中時電子報)