牛仔褲該不該洗？ 原來「放冰箱」就可以

2018年02月04日 17:50 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

自從牛仔褲被發明以來，幾乎就成為人人一條，年輕人更是把牛仔褲當成流行的指標之一，每個年代都有各式各樣的牛仔褲款式流行，不過牛仔褲有的價格不高，有的價格到上萬都有，到底該怎麼「保養清潔」呢？

根據ETFashion報導，牛仔褲穿久了總是會有味道，但常常清洗又容易褪色，因此也整理出了6招可以去除牛仔褲異味，讓你不怕退色、變形，又能天天穿。

第一招 把牛仔褲晾起來透透氣、曬太陽

牛仔褲上若是沒有明顯污漬，只是擔心有異味的話，其實並不需要清洗，可以經牛仔褲曝曬在陽光底下殺菌，若是沒有陽光，放在通風處也能達到相同效果，切記不要放在室內悶著，這樣容易產生塵螨、霉味。

平常不清洗，可以晾起來透氣。

第二招 根據汙漬面積，搭配不同的清洗方式

若是牛仔褲上有「小汙漬」，不需要洗整條褲子，只要使用刷子及肥皂，針對汙漬局部清洗就好，若是有大面積汙漬，可先把褲子泡在肥皂水中10-15分鐘，接著再大面積刷洗汙漬，若還是無法去除汙漬再使用刷子或牙刷，加強局部清潔。

第三招 將牛仔褲放入冰箱

可以將牛仔褲放入塑膠袋，再放進冰箱，隔天就會得到經冰箱低溫殺菌後的牛仔褲，這樣就可以免清洗也能得到乾淨的牛仔褲，是懶人必備好方法。

第四招 用冷水而非熱水

許多人都會覺得用熱水清潔可以殺菌，殊不知這是讓牛仔褲褪色的最大原因，應該要用冷水搭配低濃度的洗劑，可避免破壞牛仔褲材質，還能將汙漬徹底洗淨。

牛仔褲幾乎是人人一條。

第五招 翻面清洗、放入洗衣袋

若是想用洗衣機清洗，應該要翻面清洗，並放入洗衣袋內，這樣比較不會變形及褪色，不過不建議過於頻繁的清洗牛仔褲。

第六招 完全不洗不是長久之計

有些牛仔褲的價值真的很貴，因此也有許多人會捨不得清洗，或是根本不洗，但這是錯的，只要穿過的衣物，一定會留下味道或細菌，要是不喜也會有變質的可能，甚至出現異味，因此只要把握上面的清洗原則，還是可以好好的保存完好。

(中時電子報)