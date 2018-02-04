日本「串家物語」10日進軍台北南港 7種醬料、30種炸串選擇

2018年02月04日 17:57 中時 徐力剛

店內提供各式漬物降低炸串油膩感。（圖片提供／美樂食集團）

每桌配備專業炸鍋，消費者可進行DIY炸串體驗。（圖片提供／美樂食集團）

台中「仁串屋」提供道地日式炸串料理。（圖片取自仁串屋日式炸串專門店臉書粉絲團）

人氣商品「炸串組合」吸引饕客專程前來品嘗。（圖片取自仁串屋日式炸串專門店臉書粉絲團）

來到日本大阪不能錯過當地庶民美食「炸串」，用竹籤穿過各式肉類、蔬菜及海鮮，裹上薄薄一層麵衣下鍋酥炸，金黃外皮沾上特製醬汁，風靡大街小巷。

來自日本「串家物語」選址CITYLINK南港店作為台灣首間門市，店內提供30多種豐富串炸，有別傳統炸串店營運模式，改由顧客自行拿取食材，90分鐘用餐時間盡情大啖美食，同步提供熟食、沙拉、甜點與冰淇淋等自助取用，10日起試營運，3月1日正式開幕。

「串家物語」特別引進日本Fujio Food System特殊用餐模式，顧客拿取喜愛食材，自行裹上麵包粉與麵衣下鍋油炸，享受DIY炸串體驗，網路掀起熱議話題。炸串靈魂在於「沾醬」，高溫油炸後炸串冒著縷縷白煙，金黃麵衣包裹新鮮食材，店內提供甘口醬、柑橘酢及辛口醬等7種特製醬料，沾附薄薄一層為美味炸串賦予新生命。

另一間位「仁串屋」日式炸串專門店在台中具有高人氣，店內採傳統日式居酒屋風格裝潢，夜間鵝黃色燈光營造溫暖氛圍，吸引旅人駐足大啖美食。人氣商品「炸串組合」以松阪豬、雞肉串、腰內肉、蕃茄培根等食材，佐以特製麵包粉、麵衣入鍋油炸，香酥麵衣鎖住食材精華，搭配特製醬汁品嘗，美好滋味令人回味再三。

現炸熱騰騰炸串對喜愛炸物的老饕而言，可謂人間天堂，一口咬下麵衣酥脆感搭配新鮮食材與特製醬汁，在舌尖譜出華麗圓舞曲。如何品嘗美味炸串，店家提供3大訣竅，首先，每次點選炸串不要超過5串，剛炸好炸物風味最佳，如果一次點太多，炸物容易冷掉產生油耗味;其二，搭配生菜食用，因串炸屬油膩食品，佐以生菜可降低油膩感;其三，每支炸串僅可翻蘸醬料一次，以符合個人衛生考量。

(中時)