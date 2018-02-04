人生第一次吃尾牙 獨臂阿嬤吃飽笑開懷

2018年02月04日 17:45 中時 程炳璋

創世、人安、華山基金會合辦的「寒士吃飽30愛心尾牙」活動4日寒風中在小北成功夜市廣場席開百桌，今年因不景氣募款受阻仍如期舉辦。在東區賣臭豆腐的獨臂阿嬤林淑美應邀出席，開心吃到人生首次「尾牙」滋味。

今年的寒士吃飽活動，有位54歲的獨臂阿嬤阿美姐，她18歲時因工作意外，左手下半段遭機械碾斷，開啟坎坷的一生。

阿美姐年輕時生下4女，離婚後女兒全歸自己，殘肢的她謀生不易，迫於生活潦倒，出養1女，35年來靠著打零工養活其他3女。

阿美回憶35年的人生，包括在街頭發傳單、看顧停車場等工作，生活壓力曾讓自己一度服藥自殺，昏迷時夢見閻王稱她責任未了，被救活後努力工作，並靠著中低收入津貼撫養孩子。

阿美姐近年在東區富農路上賣臭豆腐與地瓜，受到熱心網友推薦，經口耳相傳，不少網友會到她店內捧場，因為她的左手斷肢，被網友稱為獨臂阿嬤。

現在女兒長大了，阿美姐轉而照顧年邁的父母與多病的孫子，她出席4日在寒士吃飽30尾牙活動，暫時將煩惱丟在腦後，開心的說，這是她人生首次參加尾牙。

每年的寒士吃飽30尾牙宴都由創世、人安與華山基金會3單位找贊助商合辦，今年因經濟不景氣，許多大企業贊助紛紛退場，最後只有募到總經費的8成，但為了每年期待的街友、低收入戶、單親與獨居老人仍開心過年，活動仍照常舉辦。

(中時)