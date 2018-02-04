人生第一次吃尾牙 獨臂阿嬤吃飽笑開懷

獨臂阿嬤阿美姐（左一）辛苦把女兒養大後，轉而照顧高齡的母親（右一）與多病的孫子（中），但她4日仍開心赴宴，稱這是自己人生第一頓尾牙。（程炳璋攝）

友善列印
中時

創世、人安、華山基金會合辦的「寒士吃飽30愛心尾牙」活動4日寒風中在小北成功夜市廣場席開百桌，今年因不景氣募款受阻仍如期舉辦。在東區賣臭豆腐的獨臂阿嬤林淑美應邀出席，開心吃到人生首次「尾牙」滋味。

今年的寒士吃飽活動，有位54歲的獨臂阿嬤阿美姐，她18歲時因工作意外，左手下半段遭機械碾斷，開啟坎坷的一生。

阿美姐年輕時生下4女，離婚後女兒全歸自己，殘肢的她謀生不易，迫於生活潦倒，出養1女，35年來靠著打零工養活其他3女。

阿美回憶35年的人生，包括在街頭發傳單、看顧停車場等工作，生活壓力曾讓自己一度服藥自殺，昏迷時夢見閻王稱她責任未了，被救活後努力工作，並靠著中低收入津貼撫養孩子。

阿美姐近年在東區富農路上賣臭豆腐與地瓜，受到熱心網友推薦，經口耳相傳，不少網友會到她店內捧場，因為她的左手斷肢，被網友稱為獨臂阿嬤。

現在女兒長大了，阿美姐轉而照顧年邁的父母與多病的孫子，她出席4日在寒士吃飽30尾牙活動，暫時將煩惱丟在腦後，開心的說，這是她人生首次參加尾牙。

每年的寒士吃飽30尾牙宴都由創世、人安與華山基金會3單位找贊助商合辦，今年因經濟不景氣，許多大企業贊助紛紛退場，最後只有募到總經費的8成，但為了每年期待的街友、低收入戶、單親與獨居老人仍開心過年，活動仍照常舉辦。

(中時)

日本「串家物語」10日進軍台北南… 回收資源價大跌竹市府啟動資收行…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。