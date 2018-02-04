回收資源價大跌竹市府啟動資收行動計畫

2018年02月04日 17:57 中時 陳育賢

資源回收物價格持續慘跌，新竹市政府2018年再啟動資收大軍寒冬送暖第3年行動計畫，照顧弱勢朋友，圖為市府成立的駐點風收站與社區義工。（陳育賢翻攝）

2018年資源回收物變賣價格持續下跌，新竹市政府2月再次啟動資收大軍寒冬送暖第3年行動計畫，除致贈資源回收個體業朋友圓滿紅包，更將陸續雇用40位低收入戶等個體業者，並保障基本收入每月3267元，還有勞保福利，落實政府的溫暖照顧。

環保局長江盛任表示，環保局每年均持續關懷與追蹤竹市464位資源回收個體業者，透過調查與媒合民間企業捐助資源，提供工作手套、反光背心、袖套、手推車等安全物資，以實際行動關懷工作安全，並提醒作業時應穿著安全裝備，以降低職業傷害。

但近10年來，資源回收物市場不景氣，回收物價格持續下跌，近10年的紙類回收價從每公斤6元腰斬剩3元，保特瓶更從14元下跌至4元，剩不到1/3，鐵類最慘從15元慘跌剩4元，因此收入等同大減了至少1/3，除非花3倍的力氣回收3倍的回收物重量，否則難脫困境。

市長林智堅表示，持續關懷與幫助弱勢，讓他們不再孤單，是市府團隊持續努力的重點工作。市府2016年推出「資源物寒冬送暖計畫」，有9人受惠、共計送暖18萬1000元，2017年聘雇44位個體業者，扎根里鄰社區的資源回收工作。

2018年更成功爭取經費，將聘任40位個體業者組成「資收大軍」，協助執行資源回收及環境維護工作，時薪140元，每月最高工作25小時，自付233元勞工保險費，每月可以增加3267元的收入。

家住東區的66歲蔡先生即表示，最近資源回收物價格慘跌，導致收入驟減，已影響基本生活，但很高興有機會加入市府的資收大軍行列，雖然這些錢並不算多，但可減輕不少經濟壓力，很感謝市府德政的溫暖幫忙。

(中時)