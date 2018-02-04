寫春聯蓋狗印迎新年竹市大同108春聯玩創意

2018年02月04日 18:02 中時 陳育賢

新竹市政府4日於大同108舊城再生基地舉辦「狗年親子創意春聯工作坊」，讓親子們大玩創意。（陳育賢攝）

農曆春節將至，新竹市政府4日於大同108舊城再生基地舉辦「狗年親子創意春聯工作坊」，邀請新竹書社老師郭榮治及王慎光現場書法教學，並提供可愛的狗肖形印章及腳印印章，讓親子們大顯身手、大玩創意，製作個人化春聯。

市府指出，此次是希望透過創意春聯工作坊邀請書法名家指導民眾透過文房四寶，寫出獨一無二的創意春聯，結合書法知識與年節氣氛，讓2018的年「很文藝」。

其中，郭榮治老師專精行草，王慎光老師作品則曾入選國父紀念館民國百年大展，2人同為新竹在地青壯派書法愛好者，將筆墨趣味作為休閒生活，數年來書藝精進。

2017年，2人更與前中國時報特派記者兼書法家羅際鴻及一群書法愛好者20餘人，共50多件作品於竹市文化局竹軒畫廊舉辦「一茶一墨」書友丁酉聯展，獲得極大迴響與讚賞。

郭榮治表示，透過春聯工作坊，以多元有趣的方式深入淺出介紹書法，可讓民眾拿起毛筆寫書法，體驗揮毫樂趣，並進而對書法藝術產生興趣，邀請大家進入創意春聯的天馬行空世界，用筆墨盡情揮灑想像力。

都市發展處長吳堂安表示，2位老師以淺顯易懂的方式帶領大家認識文房四寶，並詳盡介紹春聯形式，教學如何分辨上下聯格式，現場也準備可愛的狗肖形印、腳印印章，讓民眾動手創作狗年吉祥話春聯後，可蓋上狗印，噴上金粉、銀粉，增添春聯喜氣與趣味。

(中時)