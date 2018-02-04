HBL》高一只會灌籃 陳志忠祝福譚傑龍「莫忘赤子心」

2018年02月04日 18:02 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

泰山譚傑龍強勢進攻。(林宋以情攝)

高一進泰山如同白紙，譚傑龍被陳志忠形容只會「扣籃」，泰山高中前教頭陳志忠，一路看著譚傑龍成長，對於這位未來中華男籃禁區希望，陳志忠盼譚傑龍未來仍能莫忘赤子心。

泰山高中8強止步，譚傑龍HBL告終，但真正的挑戰才開始。大學將赴加拿大就讀的他笑說，「當然會期待大學生活，會有點孤獨、不再是團隊生活。」問他有沒有心目中的偶像，他說起泰山隨隊教師陳志忠。

前SBL裕隆主控陳志忠，也是中華男籃國家隊常客，直到39歲才高掛球衣。譚傑龍說，「能夠打到近40歲，還能維持良好的心態、體能，是我要去學習的。」

可以稱做是譚傑龍的「恩師」，陳志忠笑說當初是「連哄帶騙」帶譚傑龍進球隊，「我問他你會什麼，他說他只會灌籃。」陳志忠表示，譚傑龍也在美式、台式教育間做了很大調適，有過心理抗爭，當然還有他最恨的體能訓練。

轉眼3年即將過去，譚傑龍蛻變成獨當一面主將，陳志忠認為，經驗還是譚傑龍最缺乏的，未來的路一定會有很多挫折，「但最重要的是，要保持赤子之心，不要忘記自己打球的初衷。」

陳志忠說，「未來會有很多誘惑，不要忘記球員的身分。未來從球員身分退休，這會是你很好的人生歷練。」

(中時電子報)