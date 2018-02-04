徐若瑄老公還清66億債務 曝財務危機內幕謝岳父

徐若瑄和李雲峰婚後產下一子，老公公司前年爆財務危機。（資料照，銀魚音樂提供）

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中時電子報

女星徐若瑄2014年和新加坡富商李雲峰結婚，婚後產下一子小V寶，一家生活美滿，未料李雲峰的公司「新加坡馬可波羅海業」前年受到油價暴跌波及，被爆出現財務危機，加上徐若瑄產後積極復出，就被外界猜測是為了分擔家計，一度掀起熱議。而李雲峰近日接受媒體專訪，提到集團已安全度過財務風暴，並感謝徐若瑄一直給予支持，以及岳父曾送上「2字」鼓勵他。

據新加坡《聯合早報》報導，李雲峰透露當時公司面臨財務難關，他仍不想棄船自保，不讓公司清盤或交由司法管理，便與超過150位新加坡的金主見面，希望能找到人投資，雖然過程不斷碰壁，但幸好最終還是找到9位投資方願意拿出6000萬新幣（約13億台幣）搭救，債權人及銀行也願意削減部分債務，公司才能順利度過危機。

對於之前外傳徐若瑄復出工作是為了補他的錢坑，李雲峰則否認，笑說：「不實的報導看了會生氣，覺得就笑一笑吧！她其實沒有停止過工作，除了生孩子的時候。」並不忘感謝老婆一路相伴，透露當時在外受到委屈時，對方總會用正能量的話鼓勵他，有感而發表示「靈魂伴侶非常重要，家人的支持也非常重要。」

另外，李雲峰也感念不久前過世的岳父，稱對方得知他在搶救公司，還向書法家張炳煌求了一幅字「圓融」送給他，提醒他待人處理要圓融，「真的很有幫助，也在處理危機的過程中起了關鍵作用」。

(中時電子報)

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