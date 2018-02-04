林佳龍不畏寒天津商圈灑千份紅包

台中市長林佳龍（右四）4日提前發送近千份狗年紅包給民眾拜早年，採買年貨的人潮絡繹不絕，民眾早已大排長龍，市長1元紅包很快就被索取一空。（張妍溱攝）

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林佳龍（右）在台上一一發送紅包，小朋友領取後開心喊：「謝謝市長叔叔！」。（張妍溱攝）
林佳龍不畏寒天津商圈灑千份紅包

台中市天津路年貨大街已開賣，迎接農曆新年到來，台中市長林佳龍不畏寒流低溫4日提前發送近千份狗年紅包給民眾拜早年，採買年貨的人潮絡繹不絕，民眾早已大排長龍，市長1元紅包很快就被索取一空。

穿著西裝及襯衫、長褲，林佳龍表示，天氣愈冷，商圈仍不斷湧入採買人潮，人氣如此旺自然也不會覺得冷，呼籲民眾「緊來鬥熱鬧」；他說自己首次在天津商圈發紅包，藉機跟市民拜個早年，祝福大家「狗年旺旺、喜迎來富」。

林佳龍指出，紅包裡面有1元硬幣，外型是一個「家」的造型，結合狗年旺旺，讓台中這座幸福宜居城市更好；接下來要舉辦花博所以紅包內有一隻來虎音同「來福」，代表狗年喜迎來富。

知道市長要來發紅包，一對陳姓夫妻帶著2歲大的小孩特地從太平區趕來排隊領取，寒風凜冽等了1個多小時，當領到紅包那一刻夫妻倆開心直呼：「拿到市長紅包好幸運！」，希望新的一年好運連連。

「商圈年貨有打折、市政建設不打折！」，民眾趁特價採購禦寒服飾及年貨，商圈業績較平日成長不少。林佳龍說，新的一年市政做到百分百，帶領市府團隊做伙打拼為大台中的進步向前走。

(中時)

寫春聯蓋狗印迎新年竹市大同108… 警犬霸王紅到日本　NHK電視台來…

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