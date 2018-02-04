「生態保育爺爺」蘇石川榮獲雲林十大菁英農民

2018年02月04日 18:37 中時 周麗蘭

蘇石川 (周麗蘭攝)

蘇石川（右一）的無毒芥菜，每一棵都又大又美。（周麗蘭攝）

周麗蘭／雲林報導

74歲大埤鄉老農蘇石川因意識到自然生態與健康的重要，活到老改到老，13年前轉為無毒農法，從無毒稻米開始種，連芥菜也不用化肥與農藥，只要有人想學堆肥他就教，默默為土地奉獻心力，榮膺2018雲林十大菁英農民。

2008年蘇石川的村內有村民誤食噴農藥的番茄死亡，血淋淋的經驗震撼村民，蘇石川決定轉作無毒稻米，養一群鴨子吃昆蟲。

大埤鄉是酸菜的故鄉，酸菜原料是芥菜，蘇石川決定種植無毒芥菜，初期不管種多少菜苗都被蟲吃光，一度灰心喪志，第三年掌握生物防治關鍵，帶著社區老人一起做，大夥都是白髮斑駁的老人，品牌名為「白頭翁無毒酸菜」。

蘇石川種日曬生態米，一期稻作收割後休耕，農曆十月種下無毒芥菜，已成為大埤鄉著名的社區農產。

他的無毒酸菜法寶是用廚餘發酵成有機液肥，第一年芥菜長不大甚至死了，他慢慢試驗稀釋成600倍終於成功，長得又健康又肥大，蘇石川的經驗彰顯只要有心一切都可能。

蘇石川把販售所得提供給社區志工運用，他說錢多人不嫌，但夠花就好，分享這件事不要想太多。

雲林縣府4日表揚2018年十大菁英農民，有「生態保育爺爺」之稱的蘇石川獲選。

蘇石川之子、華南國小校長陳清圳表示，父親一開始不太有信心，從事無毒農法過程中他身心都投入，漸漸變得開朗、自信，對農田裡鳥的棲地特別小心，如社造名言說的「社造不在改變甚麼，而是創造一個新的人」，他從父親身上看到一個新的人。

(中時)