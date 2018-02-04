警犬霸王紅到日本　NHK電視台來台專訪

2018年02月04日 19:28 中時 莊曜聰

日本NHK電視台來台拍攝「流浪犬零撲殺」專題節目，選上「霸王」擔任主角。(莊曜聰翻攝)

在台南市善化警分局頭社派出所服勤近1年的新同仁「霸王」，最近竟然紅到日本去，連NHK電視台都派員前來採訪，原來「霸王」不是人，而是市警局「流浪動物多元化」活動中，由頭社派出所所長黃勝潮認養的「波麗士犬」，因為體型威武，加上訓練得宜，在NHK「流浪犬零撲殺」專題節目雀屏中選，成為最佳男主角。

黃勝潮說，去年初認養的「霸王」是虎斑色公犬，應該有台灣土狗的血統，體型比一般犬隻高大，雖然因曾被遺棄，眼神中仍帶有對人的不信任，但看起來十分聰明，因此決定認養牠，經過近1年的時間相處，已經成為所裡的生力軍。

「霸王」在訓練後，學會「坐下｣、「握手｣、「跳躍咬球｣及「搭乘機車清山勤務｣等技能，其餘時間都在派出所前守望，當有陌生人車出現時，都會以吠聲提醒值班同仁，很有靈性。

「霸王」在去年10月由市警局及國際獅子會合辦的反毒公益健走淨灘活動中，擔任反毒大使，與民眾互動頻頻，表現亮眼，透過網路影片分享，日本NHK電視台看到活動片段，要來台拍攝專題節目，「霸王」成為片中的毛小孩男主角，隨著專訪完成，該節目28日將在日本NHK電視台首度播出，頭社派出所同仁都感覺與有榮焉，也是另類的行銷台灣。

(中時)