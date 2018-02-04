ZEPRO RUN城市路跑 超跑名車領跑 霸氣開場吸睛

「2018第二屆 ZEPRO RUN城市路跑」由40多輛超跑名車領跑。（呂妍庭翻攝）

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盡管氣溫僅7、8度，5000名跑者仍熱血拚跑。（呂妍庭翻攝）
盡管氣溫僅7、8度，5000名跑者仍熱血拚跑。（呂妍庭翻攝）
嘉義市長涂醒哲、嘉義市議長蕭淑麗、前市長黃敏惠等貴賓一起鳴槍。（呂妍庭翻攝）

由全統運動用品公司舉辦的「2018第二屆 ZEPRO RUN城市路跑」今4日一早在嘉義市228國家紀念公園前起跑，雖然低溫僅7、8度，來自12個國家，5000多位跑者仍不畏低溫，熱血開跑，尤其主辦單位還邀請全台限量日系稀有超跑名車NSX、NSX-R、GTR、S2000等40多輛超跑名車領跑，霸氣開場，場面相當吸睛。

嘉義市為全台路跑人口密度最高城市，平均每年賽事活動就高達12場之多，堪稱全台最健康的路跑城市，主辦單位全統運動用品公司，繼去年2月26日首屆ZEPRO RUN和9月10日雲豹健康城市活力路跑等賽事獲得好評不斷，今再以ZEPRO品牌舉辦「2018第二屆 ZEPRO RUN城市路跑」，並邀請到嘉義市長涂醒哲、嘉義市議長蕭淑麗、前市長黃敏惠等貴賓和全統運動用品總經理余俊芳，一起為選手鳴槍起跑，為選手加油。

由於ZEPRO品牌以培育更多基層運動員選手為使命，並致力推廣「運動員繁星計畫」，賽事活動盈餘將全數提撥至ZEPRO運動員繁星計劃基金內，主辦單位指出，「運動員繁星計畫」目前已和雲嘉地區多所國高中及大專院校合作，許多體育選手皆由ZEPRO品牌提供專業運動裝備，贊助基層運動，強調ZEPRO品牌將陪伴扶持，和所有運動選手們共同成長，也期盼選手在每一次運動競賽中，都能超越顛峰，再創佳績。

ZEPRO品牌除提供選手豪華路跑裝備，包括輕感排汗衣、機能跑褲、運動毛巾和束口包外，賽後摸彩贈品也送很大，光總價值就高達50萬元，讓這場比賽堪稱是嘉義近期路跑比賽的年度盛事。

(中時)

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