奇美醫療體系50周年　三院區聯合運動會不畏寒流

2018年02月04日 19:31 中時 莊曜聰

奇美醫療體系成立50周年，4日在遠東科技大學舉辦永康、柳營、佳里三院區聯合運動望年會，台上台下互動熱烈，院方高層也跟著跳起熱舞。（莊曜聰攝）

奇美醫療體系成立50周年，4日特別利用假日，在遠東科大舉辦三院區聯合運動望年會，數百位醫護人員及家屬頂著寒風依序進場，創意變裝相當有趣，並在舞者帶領下大跳暖身操，暢玩闖關活動、拔河比賽、大隊接力等無不使出渾身解數，熱情絲毫不受低溫影響，場面熱鬧。

上午活動由各單位分批進場拉開序幕，佳里奇美副院長王靚文也巧扮三太子，率同仁跳著花鼓陣入場，鑼鼓喧天，最後還獻上壽桃，全場哄堂大笑，也驅走寒意。

醫護人員平時面對病患，身體疲累及精神壓力累積不少，院方特別在歡度50周年慶的同時，規畫各項運動、趣味競賽，以及兒童歡樂區，希望員工親子能夠一起同樂，紓解壓力。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，奇美醫院深耕地方醫療50年，也服務許多鄉親，未來將盡力讓醫療體系更為茁壯，與社區做更緊密的結合，並提供協助，讓政府的長照制度能夠更趨完善。

邱仲慶說，奇美醫學中心去年通過醫學中心評鑑優等，並取得美國臨床研究受試者保護評鑑協會（AAHRPP）評鑑的最高榮譽，在南台灣首開先例，開辦「預立醫療照護諮商門診」，而在偏遠地區設立的長照據點，評鑑連年取得優等，成績亮眼。

(中時)