震撼彈！民進黨劉曉玫爭取參選花蓮縣長 力戰國民黨徐榛蔚

2018年02月04日 18:53 中時 許家寧

花蓮縣議員劉曉玫選戰經驗豐富，以敢言著稱，正式表態爭取代表綠營參選花蓮縣長。（許家寧攝）

國民黨31日正式提名立委徐榛蔚代表參選花蓮縣長。（許家寧攝）

最早表態參選的行政院東服中心執行長許傳盛，仍勤走基層爭取選民支持。（許家寧攝）

參選震撼彈！國民黨布局年底百里侯，日前正式提名立委徐榛蔚代表參選花蓮縣長，連續2屆「嘸人選」的民進黨決定「出奇招！」傳出徵詢議會砲火猛烈的縣議員劉曉玫披戰袍，劉曉玫4日正式表態爭取黨內提名，強調願意為花蓮再戰一次，力抗「縣長夫人」徐榛蔚。

花蓮政治版圖藍大於綠，被民進黨視為艱困選區，2009年兩屆呈現「嘸人敢選」窘境，2年前撼動藍營鐵票區，擊敗國民黨立委創下綠營在花蓮最高的得票率的蕭美琴，被視為徐榛蔚最強勁對手，但蕭忠於「做好，做滿」承諾，仍一貫表達「沒有意願。」

蔡英文總統月初以民進黨主席身分來花蓮跟黨公職閉門座談，會中有黨員建議徵召立委蕭美琴出來選縣長，小英僅強調尊重蕭美琴意願，並特點名誇獎「戰將」劉曉玫問政炮火猛烈，不畏強權、議會問政表現第一名，希望她繼續做花蓮的第一名，引發外界揣測。

45歲的劉曉玫當選5屆民意代表，問政犀利、勇於揭弊形象深植人心，尤其在議會力抗縣長傅?萁表現備受死忠綠營支持者肯定，劉曉玫昨正式表態爭取提名，強調她向來選擇一條難走的道路，對於花蓮有很多更好的想法，受到小英總統鼓舞，願意挺身而出，為花蓮再戰一場。

劉曉玫表示，看到蕭美琴立委辛苦經營花蓮，讓她有勇氣站出來與蕭美琴共同承擔，她指出很多事情，需要改變，才能達到心中理想、公平、正義的花蓮。至於原先就有意角逐的行政院東服中心執行長許傳盛，民進黨將循黨內機制，先協調後初選推出最佳候選人。

對於劉曉玫宣布爭取提名，早已表態爭取參選的行政院東服中心執行長許傳盛黨內樂見良性競爭，強調自己具有20多年紮實完整行政歷練，雖然返鄉貢獻時間不長，但他有100%的把握，能團結黨內同志與友好進步力量，在年底打出一場新思維的漂亮選戰。

(中時)