《中時晚間快報》福建浙江為台胞返鄉提供便利

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中時電子報
綜合報導

◎福建浙江為台胞返鄉提供便利

據新華社報導，東航、廈航共176個兩岸春節加班機被迫取消，影響旅客約5萬人次之多。面對這一情況，大陸福建、浙江方面想方設法採取措施，對台胞予以協助。各地及航空、海運等部門正積極為廣大台灣同胞返鄉過年提供更好服務和便利。

◎全台急凍到周三 明天高山仍有機會降雪

受到寒流影響，氣象局對全台發布低溫特報，最冷時間點在周一、周二清晨，低溫僅7度，周三起氣溫才會逐步回升。氣象局指出，包括太平山、拉拉山、合歡山、玉山，及北部七星山、大屯山，今明兩天仍可能降雪，民眾賞雪務必注意保暖及行車安全。

◎蔡預告台美關係良好 重要議員將訪台

蔡英文總統今天告訴在華府的僑胞，從海外看台灣社會似乎是亂糟糟，她請大家放心，她做事情的方法就是「艱苦的事情要先做」，無論遭遇什麼困難和挑戰，一定會堅持改革守護主權，她也預告台美關係良好，未來還有很多重要議員會來台灣訪問。

◎柯有倫挑戰台語歌 〈因為愛你〉

「冒險男聲」柯有倫第五波推薦主打〈因為愛你〉，是新專輯《飛》中唯一收錄的一首台語歌，也是他繼《陣頭》電影主題曲後再度挑戰台語歌曲。這首充滿濃濃台灣庶民文化的台語歌，MV特別移師至宜蘭的慈天宮拍攝，導演在宮廟前借來一台超大型七彩霓虹的電子花車，讓扮演台客的柯有倫帶著樂團，在舞台上盡情飆歌、耍帥搞笑；舞台下也找來了許多高齡的老伯伯、老奶奶充當臨演，他們熱情地跟著柯有倫搖擺揮手，重現電影《陣頭》經典台詞「跟我打」，超投入的表現讓柯有倫大讚演出100分！

(中時電子報)

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