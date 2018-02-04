寒流冷颼颼 彰化縣花壇向日葵花海好暖心！

2018年02月04日 19:21 中時 謝瓊雲

花壇鄉崙雅社區4日舉辦花田饗宴活動，彰化縣長魏明谷（左起）、花壇鄉長李成濟也應邀到場共襄盛舉。（謝瓊雲攝）

崙雅社區結合學區內的文祥國小師生，全庄居民集體總動員，為了這天的活動耗時3個多月精心準備，現場還有精彩的音樂演奏。（謝瓊雲攝）

彰化縣花壇鄉崙雅社區於4日上午舉辦「花現崙雅、稻田花海、音樂饗宴」，彰化縣長魏明谷、花壇鄉長李成濟等人受邀到場共襄盛舉，雖然寒流來襲只有十度低溫，但在連串熱情音樂演奏下，大人小孩徜徉花海，氣氛熱鬧滾滾。

崙雅社區發展協會理事長沈文盛表示，活動由崙雅社區居民共同籌備，耗時3個多月；全庄總動員，從撒下花卉種子，到稻草人教學與製作、花田佈置、婆婆媽媽綁粽子分享遊客、蜜蜂生態與DIY教學等等，系列活動全部社區與學區的文祥國小師生親手完成。

沈文盛說，雖只是一天的活動，但藉由活動凝聚社區情感、傳承農村技藝並響應環保與生態政策，利用稻草創意運用減少焚燒汙染；文祥師生保護蜜蜂生態與蜂蠟DIY運用等，讓居民們正視環境與生態的問題，同也為環境永續盡一份心力。

魏明谷說，天氣寒冷，但仍以明顯感受到年節腳步逼近的喜氣氣氛，崙雅社區總體營造做得很成功，看到農田裡一朵朵的向日葵都已盛開綻放，歡迎鄉親們利用時間到崙雅社區來欣賞休耕稻田中的花海。

魏明谷指出，農曆春節縣府將在溪州公園舉辦「花在彰化」，白天看花海、晚上賞花燈，今年活動更從白天延伸到晚上，有許多的花卉及花燈造型，歡迎大家在農曆春節初一到十六前往欣賞花的饗宴。

花壇鄉長李成濟表示，花壇除了有優質的農產品外，更有豐富的旅遊資源，如最近拍片現場文德宮、虎山岩，以及山區的休閒牧場與果園，更重要的是花壇民風淳樸、熱情好客，充滿了濃郁的人情味，歡迎各位遊客多到花壇旅遊。

(中時)