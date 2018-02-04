2018年02月04日 19:10 中時電子報 余弦妙 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

科學家發展出一套臉部體操，只要幾個動作就讓你下次在朋友聚會贏來一陣驚呼。包括皺紋、臉頰下垂、肌膚鬆弛，都可以透過「臉瑜珈」改善。

美國西北大學研究團隊選出32個動作，每個大約1分鐘就能做完，而且實證顯示能讓你看起來變年輕，平均可回春約3歲。

團隊邀來27名40～65歲中年女性，請她們在家每天做這套瑜珈8週，第9週開始改成隔天練習。第8週末和第20週結束時他們拍下參加者照片，把這批照片不按時序亂排，讓專業皮膚科醫師看相片猜年齡，並且評估每張臉上的19個區域特徵。結果已刊登在《美國醫學會皮膚學期刊（JAMA Dermatology）》。

臉也要練肌力，就不顯老態

彙整醫師的意見，他們覺得女性上下臉頰看起來更飽滿，而且隨著實驗向前推進，臉也逐漸變年輕，試驗剛開始時平均感知年齡是50.8歲，第8週49.6歲，到第20週末時降到48.1歲。參加試驗的女性也對自己做完臉瑜珈的結果表示滿意。

試驗主持人西北大學皮膚學教授阿蘭姆（Murad Alam）解釋，皮膚會隨年紀變大失去彈性，皮膚和肌肉間的脂肪層也會變薄，慢慢失去支撐力量，變得下垂或鬆弛。臉部運動能強化肌肉力量，還可以刺激肌肉生長，可抵消一部分歲月的影響。

全套「臉瑜珈」要花半個多小時，如果建議每天都要做完一整套實在不切實際。《紐約時報》為他們的讀者推薦其中3個動作：

拉提眉際

目的：減少上眼皮皺紋，並且把眉間的垂直紋路舒展開來。

１分鐘「臉瑜珈」，讓你年輕３歲(圖/康健雜誌)

1. 兩手各自併攏食、中 、無名指，指尖按在眉毛下緣（注意別壓到眼球）向上撐，強迫兩眼張開。皺起眉頭，感覺眼皮和手指力量互相抵抗。過程中深呼吸，嘴角保持微笑。

2. 閉上眼瞼，眼球向上轉，像是盯著天花板。

3. 維持20秒，過程中持續深呼吸、嘴角微笑。

4. 共做3次上述動作。

雕塑臉頰

目的：收緊臉頰肌肉，讓臉孔中段變得比較飽滿，顴骨形狀變柔和。

１分鐘「臉瑜珈」，讓你年輕３歲(圖/康健雜誌)

1. 不露牙齒地微笑，嘴角盡量向兩邊拉，像是想把嘴往水平方向拉長一般。因為這時每條臉頰肌肉都動起來，嘴角應該感覺到些微的熱痛感。

2.食指指尖用力按住嘴角上方位置，接著指頭向上慢慢滑到顴骨，用力壓住肌肉。

3.保持壓力，像用指尖把這些肌肉「釘」在顴骨上，往眼角方向拉。當到了顴部頂端，停下來，緊緊按住。

4.保持20秒。你應該會感覺到臉頰的肌肉收緊。注意手指別拉到超過眼角，這樣反而會沒辦法抓握住這些細長肌肉。

5.為增加按壓力道，將中指按在食指頂部。保持嘴角微笑。

6.放鬆一下，然後再重複這個練習2次。

提拉雙頰

目的：消除臉頰下垂，且讓上唇部位較好看。

１分鐘「臉瑜珈」，讓你年輕３歲(圖/康健雜誌)

1.微笑。張開嘴成長「O」形。

2.縮上唇蓋在門牙上，再以微笑動作抬高臉頰肌肉。伸食指輕輕放在臉頰上部、眼睛的下方。接著放鬆臉頰，讓肌肉回到自然的位置。

3.再次用嘴角微笑，臉部使力把肌肉向眼睛方向推。重複這動作10次。

4.到第10次時，食指從臉移開，移到和頭皮等高，這能幫你想像臉頰肌肉向上推的動作。盡力將肌肉保持在最高高度。

5.維持20秒，同時眼睛朝手指看。在這20秒內收緊臀部可幫助你抬高臉頰肌肉。接著放鬆臉頰。

6.上述動作一共做3次。

(中時電子報)