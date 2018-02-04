艾莉絲坦言是「亞洲虎媽」 中西育兒這點差最多！

2018年02月04日 19:30 中時電子報 吳品瑤

近來男神宥勝自po撕毀女兒玩具做為懲罰，過去也曾坦言「華人小孩需要揍」，嚴厲的管教方式引發軒然大波，而去年底宣布將與英國外交官馬迪培再婚的女星艾莉絲，今也分享了她的育兒態度，從離婚後隻身帶著女兒梨梨赴法國打拼，一直到跟馬迪培交往後，對方將女兒視如己出，感動的同時，也體會到中、西方教育孩子的方式大不同，讓她感觸良多。

艾莉絲還沒結婚，但未婚夫馬迪培早在半年前已加入母女倆的生活，她坦言生活步調上雖沒有大變化，然許多教養孩子的觀念跟做法，「從我一人獨政，轉變成兩人雙管齊下」，艾利絲坦言自己是典型的「亞洲虎媽」，保護孩子的同時，她也跟上一代一樣，梨梨講很多遍講不聽，就會被懲罰，態度是「嚴重錯誤時，認為適當的體罰無傷大雅」。

而未婚夫則不同，馬迪培是傳統英國知識份子家庭長大的孩子，父母被鼓勵要對孩子放手，讓小孩多勞動、體驗甚至多參與大人的各式活動，「犯錯時則是讓孩子學習扛起責任，自行處理善後」，艾莉絲透露這從日常照顧就能看出差異，自己是飯煮好叫孩子上桌、怕孩子口渴會端水給梨梨喝，馬迪培則是帶著孩子一起做，或讓她自己去倒水，若弄髒、打翻再擦就好。

而最大的差異，在於孩子犯錯時，兩人的反應，艾莉絲會在孩子耍任性時要她罰站，並且不給女兒她想要的東西，已達到孩子不再犯，但馬迪培是要求小孩去做一件對大家都有幫助的事情，例如打掃之類，選擇再給她一次機會，以此來交換孩子原本要的東西，艾莉絲坦言兩種教養方式沒有對錯之分，「畢竟都是第一次當父母，也都還在調整和實驗當中」。

而最近，她收到學校的來信，是班導師對於梨梨在校表現的優缺點做出評論，艾利絲除了覺得「還蠻直接且嚴厲」外，也意識到東、西方在評論小孩的標準上大不相同，深思女兒在各種文化融合下長大，「該如何保有東方文化的特質，融入原本的屬地，同時又能巧妙融合西方的教育理念，融入校園生活得到認同」，直呼這真是一大考驗，，這真是做父母的一大考驗，讓她想到這裡「白頭髮不知道又要多幾根」。

(中時電子報)