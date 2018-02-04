專訪／蔡振南化角頭藝術為歌詞 住台北變理性寫〈花若離枝〉

2018年02月04日 19:29 中時 徐桐炘

蔡振南在賀歲檔《花甲大人轉男孩》飾演「國民阿爸」，也是另檔新春電影《角頭2》班底，他表示住在台中20幾年，為寫出〈金包銀〉、〈心事誰人知〉等社會底層的心聲，在黑道和酒店間徘徊，因此認識不少道上朋友，他也見到對方並非都是壞人，尤其說話方式不如外界想像都是飆髒話，「很幽默，話中有話。」如今回想仍不禁讚嘆：「好美！那種藝術。」他就把這些詞語放進歌裡。

之後定居台北，蔡振南坦言已經沒有靈感寫歌，「台北太理性了！」笑言重口味的江湖和風塵都隨時光淡去，感嘆台北太冷漠，「每天回家在電梯都遇到『很熟悉的陌生人』。」工作從此被訂位為「拿筆、拿麥克風」，因此創作出〈花若離枝〉較文言的歌曲。

不奢望別人對自己的看法完全正向，「我就坦蕩蕩，沒有什麼背不起的責任。」蔡振南自認個性上喜歡冒險：「什麼事情可以的話，我都來一點。」因此體驗不同生活，將經歷化為創作，曾入獄戒毒，但他現在懂得把握「分寸」，行事作風儼然就是個慈父和爺爺，現實中更幸福的三代同堂住在新北市百坪大的房子。

談起管教方式，蔡振南私下不像「花甲」父親會打罵，對孩子放任自由，只告訴他們要懂「道理和情意」，他表示：「一走出家門是道理，一走入家門是人情。」只有在當年打過6歲的大兒子一巴掌，因兒子聽信親戚孩子的話，放水讓家中的帽子工廠淹水，蔡振南表示：「我氣得不是損失布料，而是氣他讓別人牽著鼻子走，每個人都要為自己錯誤負責。」「負責」正是他對人生的最大堅持。

去年大腸長息肉，被告知若惡化可能變成癌症，蔡振南也開始對健康更加負責，盡量飲食清淡，也固定運動，他笑說經常看著住家對面國小的操場而興嘆，受盛名所累，「跑一圈可能要4小時。」最後選擇打高爾夫球，一週至少兩次，還搞笑建議：「如果不想要屁股下垂，女生就要多打高爾夫！」另外，他和球友們有個Line群組，「都在裡面亂說話，如果傳出去不得了。」也成為他抒發心情的好所在。

(中時)