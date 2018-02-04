專訪》柯P過完年要緊張了 錕P：「被時代需要」就選到底！

2018年02月04日 19:44 中時 朱真楷 、 鄭任南

台大教授李錫錕是否可能代表國民黨角逐2018首都市長？他接受本報專訪明確表示，為擺脫政黨包袱，若參選一定獨立參選；農曆年後，將在北市展開里長請益之旅，若確認真實世界與網路肯定評價一致，就算國民黨、民進黨、柯文哲都選，「我一樣選到底！」

藍委蔣萬安拒選北市長後，臉書粉絲破60萬的李錫錕，因具國民黨終身黨員身分，被點名是藍營奇兵，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹近日也開始接觸，雙方出現合作契機，讓首都之戰開始浮現「錕P大戰柯P」的可能。

面對參選，李錫錕說，M型化社會這麼嚴重，讓台灣人對政治的需求，除了要經濟與民主，更要社會正義，期待透過政治領袖，實踐個人尊嚴、世代溝通、勞資與社會階層間的對話，及分配正義，這股怒火已讓傳統政黨束手無策，因為真正跟著政黨在鬥的選民大約只有40％，其餘60％不只沒有feeling，「是更厭惡你們在幹什麼！」

「這個時代的台北人，要的不是政黨，而是能反射社會正義期待的領袖人物，就因為這個power，所以白色力量出來了」，李錫錕直言，約莫從去年起，觀察柯文哲的表現，「用我的學理檢驗是通通不及格」，這讓他開始思考假如他覺得自己沒有國、民兩黨包袱，又擁有柯文哲缺乏的優點，那麼，何不讓選民檢視他的言行？

面對要如何與國民黨整合的難題，李錫錕直言，只有鐵票會選政黨，如果多數選民根本不care他，就算整合成功還不是保證選不上？因此，他考慮的根本就不是政黨問題。

因此，他透露從農曆年後將以1至2個月時間，盡可能拜訪北市各里長，面對面確認網路世界與真實世界對他的評價是否相同，如果沒那麼需要我，那就繼續讓柯P當吧，但答案若是肯定他必須選，那麼，就算國民黨、民進黨、柯P都出來選，「我一樣選到底！」

但李錫錕強調，如果國民黨認為他是黨員，且過去從未做過傷害黨的事，那麼雙方可以疏遠，何必一刀兩斷？「他基於勝選考量，我基於選民需求要擺脫政黨包袱，當選後所有人才都可用，國民黨如果可以從這個觀點來想，雙方可能會是友好的」。

「講真的，我自己很清楚，我沒出息是我的命，但我很希望有一天，我能被時代需要！」李錫錕說，若選民檢驗的結論，認為需要用他的白色力量去取代假的白色力量，「我想，這應該就是我這一生最大的機會，我會DO MY BEST！」

(中時)