2018年02月04日 19:45 中時 程炳璋

維冠大樓傷者曹瑋瓴在感恩餐會中致詞，想起地震的遭遇，一開口就哽咽，眼泛淚光。（程炳璋攝）

犯保協會感恩餐會邀請維冠金龍大樓受災戶出席，包括曹瑋瓴（黑白條紋者）、洪家益（黑色上衣）、李宗典（灰色上衣）、陳翊庭（右眼受傷者）等人都到場參加。（程炳璋攝）

台南地震兩周年前夕 維冠大樓受災戶曹瑋瓴以自身經驗：遇到困難 不要放棄

台南大地震兩周年前夕，多位曾在維冠金龍大樓倒塌受創的被害人，一起出席台南市犯罪被害人保護協會舉辦的年度感恩餐會，被瓦礫活埋53小時終獲救的曹瑋瓴以自身為例，哽咽的要大家遇到困難時不要放棄，就會有人來幫助你。

台南市犯罪保護協會4日邀請曾是重傷與死亡案件的被害人家庭參加年終感恩餐會，因維冠金龍大樓倒塌受重傷的曹瑋瓴、洪家益、李宗典、陳翊庭以及毛藝諼的媽媽黃琬喻一起出席。

曹瑋瓴在2年前的小年夜，因為維冠金龍大樓倒塌，讓她的丈夫、小孩等1家7人，一夕之間只剩她1人存活，她在瓦礫堆內一度看見救難人員撤退，經過2小時再進來將她救出。

她4日上台現身說法，分享兩年來修復身心創傷的過程，原本臉露笑容，但想起災難令自己家破人亡，一開口就哽咽。

她說，地震後面對至親離去、身體障礙等現實問題，多次想結束生命，但親友的關心反而令她很煎熬，現在她要告訴大家，人生中遇到困難挫折，永遠不要放棄，惟有自己先幫自己，未來老天才會幫忙度過難關。

維冠金龍大樓倒塌後，建商林明輝2審判刑5年，併科罰金9萬，因他不上訴，判刑定讞，其餘建築師張魁寶、鄭進貴，設計師洪仙汗與大合鑽探技術公司結構技師鄭東旭則上訴3審。

曹瑋瓴表示，不再執著過去，不願一直把案子放在心上，即使判建商無期徒刑，自己失去的一切也要不回來，慶幸自己能活著，未來希望多作公益，將生命奉獻給大眾。

(中時)