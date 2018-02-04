不畏天寒 5賊偷剪高鐵2萬伏高壓電落網

5名男子因缺錢孔急，不怕高壓電危險，涉嫌偷剪高鐵二萬伏電線變賣。（吳家詮翻攝）

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中時電子報

鐵路警察局臺北分局日前接獲高鐵公司報案指稱：該公司工程車行經TK61-62時，發現竊賊竊取高鐵接地線，因行跡敗露四散逃逸，贓物遺留現場未及帶走；臺北分局長李宇桂獲報立即指派偵查隊及新竹分駐所組成專案小組全力偵辦，經連日勤務規劃、聯合他單位及派勤埋伏，昨(3)日於新竹地區一口氣逮捕5名竊嫌，並坦承不諱，全案依法究辦。

經專案小組日前前往案發地點勘察，研判歹徒本案贓物未能得手，可能缺錢再次犯案，立即調閱、清查案發地點週邊道路監視器畫面，經過濾後即鎖定一部可疑之自小客車，遂分由偵查隊、新竹分駐所、高鐵保全人員針對重要地點加強巡守，及通報新竹市警察局第二分局關東橋分駐所警力協助。

警方說，昨(3)日14時許，高鐵保全人員發現該輛自小客車出現於TK77公里處，立即通報專案小組與新竹市警察局第二分局關東橋分駐所等單位共同趕往查處，當場查獲犯嫌黃姓、呂姓、吳姓等男子、羅姓、林姓少年等共5人並起獲贓物高鐵接地線共49條，詢據黃嫌等人供稱係缺錢而不畏近日嚴寒，冒著2萬伏特高壓電觸電危險，趁凌晨時分侵入高鐵軌道行竊，殊不知為鐵警發揮第三警政功效，聯合高鐵保全人員合力圍捕到案，全案依竊盜罪嫌移送新竹地方法院少年法庭及檢察署偵辦。

鐵路警察局臺北分局特別呼籲，法網恢恢、疏而不漏，切莫心存僥倖、以身試法，鐵路警察局對於鐵道沿線除加派警力巡守外，並結合保全、高鐵人員及地區警察複式部署，以保障高鐵及旅客行車安全。

(中時電子報)

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