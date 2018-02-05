人妻拒摸胸、調戲 遭丈夫堂哥聯手凌虐慘死

王姓人妻拒絕丈夫堂哥調戲，卻反被誣告在外頭與人有私情，丈夫居然信以為真，聯手姚男將妻子凌虐致死。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

一名王姓女子在2016年10月間，拒絕丈夫的堂哥姚姓男子的調戲，事後卻反被誣告在外頭與人有私情，丈夫居然信以為真，聯手姚男將妻子凌虐致死，妻子斷氣時，丈夫竟還坐在旁邊滑手機、玩手遊。

據大陸《法治晚報》報導，山西省這名王姓人妻的丈夫許姓男子剛好外出，姚男於晚間上門後，見到王女頗具姿色，竟心生歹念，想與其發生性關係，被王女痛斥，並賞了姚男一記耳光，此時正有一名路人經過，姚男便連忙離開現場。事後，姚男心有不甘，約堂哥出來吃飯喝酒，並反控王女出軌，許男信以為真，2人決定聯手共同對王女。

2人返家後，姚男將躺在床上的王女衣服掀開，當著許男的面撫摸王女胸部，王女反抗，並再賞了姚男一記耳光，反而激怒對方，姚男持掃把痛打女方屁股，王女奪門而出，並不斷呼救，丈夫卻將妻子拖進家裡，並將大門鎖上。

這時，姚男拿起鐵鍬痛打王女全身，打到木柄都斷了仍不罷手，最後王女被姚男與丈夫活活打死。直到王女一動也不動，2人才驚覺事態嚴重，天亮時將人送至村內的衛生所門口，才發現王女氣絕身亡。

警方獲報後，將姚男逮捕，許男則是到案自首。法院審理後，認為許男對王女呼救不聞問，且為共謀，並放任其死亡，不符自首規定，依故意殺人罪分別判處許男15年徒刑、姚男死刑，並賠償王女家屬約新台幣12萬元喪葬費。

(中時電子報)

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