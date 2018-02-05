慘敗後 詹皇：騎士不該出現在全美直播

2018年02月05日 07:01 中時電子報 熊昌成 ／綜合報導 ／綜合報導

克里夫蘭騎士隊在4日於主場慘敗給火箭隊32分後，陣中球星詹姆斯（LeBron James）於賽後受訪時直言：「騎士隊現況很掙扎，實在不該出現在全國直播的比賽中。」騎士對火箭之役是當地周末晚間在全國現場直播的NBA比賽，已連續三季挺進總冠軍戰的騎士竟狂輸卅餘分，比賽早早就沒有懸念，令球迷索然無味。

騎士隊上一次在主場狂輸30分以上的比賽是2016年1月16日，當時大輸金州勇士34分；而昨天大敗之後，詹皇在休息室單獨受訪，他頭上戴著帽子，低沈表示，「球隊近況不佳，今晚尤其是，這樣的內容對全國直播令人難堪。」他也表示，球隊仍會針對每一場比賽有作戰計劃，但大家必須打出應有的能力。

詹姆斯昨役打了31分鐘，10投3中僅得11分，但另有9助攻、9籃板接近大三元的成績，只不過隻手無法遮天。他在受訪時語氣低沈，且多半是低頭陳述，很少看著鏡頭，顯示心情十分出沉重。

事實上，騎士本季對上聯盟頂尖球隊的比賽的確打得很不理想，由於本季結束後，詹皇即可以選擇跳脫他和騎士的合約，因而ESPN資深NBA作家溫赫斯特（Brian Windhorst）語帶玄機的表示：「騎士看起來不僅會輸掉這個球季，也在逐漸失去詹姆斯，如果自由球員市場明天就啟動，倒是個絕佳時機。」

(中時電子報)