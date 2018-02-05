妙齡女超商購物遇色狼 私處遭偷襲還被要求刪影片

2018年02月05日 00:01 中時電子報 孫曜樟

欣怡（化名）和女性友人至超商購物，當其雙手都拿著東西時，宋姓男子竟趁此時「路過」，藉右手擺動正面偷襲其下體，待欣怡回神才驚覺自己遭性騷擾，於是她立即拿起手機拍攝仍在店內的宋男，但宋男竟回頭要她刪除影片，她害怕出事先佯稱已刪除，隔天便向警方報案提告，宋男被依性騷擾防治法判處拘役40天。

判決書指出，宋姓男子在105 年5 月31日晚間到桃園一處便利商店內，見身著學校運動服的被害人欣怡（23歲）正在貨架前挑選物品，竟基於性騷擾的意圖，刻意行經欣怡前方，乘她當時雙手拿著物品而不及抗拒之際，揮動其右手觸摸其下體，得逞後他隨即向前行佯裝挑選物品。

被害人向檢警指控，案發當時，我在統一便利商店內選購物品時，旁邊有一陌生男子經過我身邊，我立刻緊靠著餅乾貨物架把路讓出來給他，但他還是故意一直往我這裡走過來，在經過我正前方時，對方已經幾乎很靠近我了，然後我就感覺我的下面被摸了。因為我雙手都拿著我的物品，加上事發突然，我整個嚇傻了，所以根本沒辦法自我防禦。

事後回過神來，有立刻用手機錄影被告的樣子自保，但被告發現我在對他錄影時，馬上跑過來跟道歉，當下就要求我要刪除影片，之後他離開便利商店一下子，又馬上折回來第二次要求我刪除影片，因為我怕他又對我做奇怪的事，我當下有騙他說我已經刪除了，但事實上我沒有刪除影片。」

法院審理期間宋男對欣怡所有指控則是矢口否認，但法官勘驗便利商店內監視畫面後，發現宋男在經過欣怡面前時，以右手擺幅約30至40度的方式與欣怡下體部位發生碰觸。

因此，法官認定宋男不尊重告訴人之身體自主權，導致告訴人身體、心理狀態及情緒均受到影響，再加上犯後未與告訴人和解及獲諒解，最後以性騷擾防治法之意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其他身體隱私處之行為判拘役40天，如易科罰金，每日以1000元折算，全案可上訴。

(中時電子報)