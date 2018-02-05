日外交官盼台灣勿再給5縣食品貼汙名標籤

2018年02月05日 00:46 中時 黃菁菁

日台交流協會東京本部總務部長杮澤未知4日在臉書上以個人的身分，質疑台灣旅日作家劉黎兒專欄內容，並製表分析。(翻拍自臉書)

日本台灣交流協會東京本部總務部長杮澤未知4日在臉書上以個人的身分，針對台灣旅日作家劉黎兒日前刊載在《蘋果日報》的專欄「說謊太多，核食會是拖垮小英政府的稻草」一文，引經據點地提出質疑和反駁。他強調，「她反核信仰本人絕對尊重, 可是她的許多論述似乎並不符合事實或缺乏可靠的科學依據」。

杮澤表示，「不要再貼汙名標籤...只要聽到『日本人不吃的, 要給台灣人吃』 這樣民族情緒性的話，我很難過，也很憤怒。」「我只希望日本人與台灣人可以在『科學』這樣的客觀平台上，理性討論輻射問題。」

劉黎兒指出，「事實上還有60個國家都在管制日本食品；類似台灣一樣以地區來管制的還有10個國家，其中7國及地區跟台灣方式相似，如韓國、中國、新加坡、香港、澳門以及俄國，其他3國如美國、菲律賓、黎巴嫩，則是全面管制。」

杮澤表示，她沒有解釋「全面管制」的定義，恐怕讓讀者產生一點誤解。目前針對日本食品以『都道府縣』的單位採取禁止所有食品進口的國家/地區只剩中國大陸與台灣。

韓國、新加坡、香港、澳門、俄國、美國、菲律賓、黎巴嫩皆針對日本部分都道府縣產的個別具體品目採取禁止進口管制，並非是全面管制。其他23個國家/地區對部分日本食品要求附上輻射證明或產地證明，並沒有禁止進口。詳細內容可參考日本農林水產省整理的資料http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/…/kisei_all_180112.pdf

他表示，「茨城縣、群馬縣、栃木縣、千葉縣都是日本國內農產品生產大縣，這些地區的農產品被日本國人普遍接受。日本人也當然不想吃『核食』, 絕大多數日本人不擔心市場上購買『5縣』食品，是因為大家相信能夠買到的食品都不是『核食』，而是經過6年半嚴格檢測而確認到安全的合格食品。」

劉黎兒文中提出「白色食品」基準，指「含有放射性銫含量確定低於0.5貝克/公斤的食品」。杮澤質擬指出，這樣的標準根本缺乏科學依據，而且與國際通用的標準嚴重脫節，世界上沒有一個國家對一般食品採用這樣不切實際標準的（日本100貝克/公斤、歐盟1,000貝克/公斤、美國1,200貝克/公斤）。

杮澤表示，假如台灣政府針對日本食品要求「必須證明輻射量未滿0.5貝克/公斤才能進口」的條件, 日本對台灣的食品出口就馬上歸零，世界貿易組織肯定不認可台灣這麼不切實際的管制措施。

劉黎兒文中指出，「台灣在災後水產也變成日本第一大出口對象國，早已幫日本吃進大量輻射物質。」杮澤質疑此內容到底引用哪來的數據？他表示，根據農林水產省的統計，台灣並不是日本水產品的第一大出口對象。在日本水產品出口對象的名單上，香港在2012-16年期間連續5年一直都是第一名，台灣都在第四至六名。

杮澤最後強調，「歸根到底，我想知道的是茨城縣產的白菜(出貨產值全國第一)是不是『核災食品』, 千葉縣產的菠菜(出貨產值全國第一)是不是『核災食品』? 我每天吃這些食品，來東京玩的台灣朋友也都吃這些食品。」

「您能不能提出這些食品確實是『有輻射汙染』的客觀數據以及科學依據? 我都找不到這樣的科學數據，如果您提不出任何可靠的科學依據，是不是可以不要再繼續給它亂貼『核災食品』這樣的汙名標籤。」。

(中時)