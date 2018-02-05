南北韓女子冰球隊熱身賽首亮相 場外爆抗議

2018年02月05日 02:39 中時電子報 高德順

平昌冬奧即將開幕，由南北韓共同組成的女子冰球隊周日(4日)首度在熱身賽現身，南北韓聯隊以1比3敗給瑞典，球場外出現抗議活動，憤怒的示威民眾踐踏北韓領導人金正恩的照片。

兩韓1月初達成歷史性協議，北韓願意參加2月9日至25日舉行的平昌冬奧，而且南北韓共組女子冰球隊參賽。不過，兩韓球員共組一隊在南韓引發爭議，有人指控政府為了政治目的，剝奪了南韓部分球員在自家主辦冬奧時出賽的機會。

南北韓聯隊與瑞典的練習賽昨在仁川的場館進行，場上懸掛統一旗與瑞典國旗，聯隊進場時，3000觀眾為兩韓球員高聲歡呼。賽前播放國歌時，兩韓聯隊的國歌也由有600多年歷史的民謠「阿里郎」取代。

抗議民眾場外撕毀藍白兩色的統一旗。(圖/美聯社)

這場比賽場外抗議群眾與支持組聯隊的民眾針鋒相對。支持北韓參賽的民眾高喊「和平奧運」，對街的抗議者則回以「平壤奧運」，指平壤當局綁架了平昌奧運。數十名抗議民眾痛批北韓，踐踏金正恩的照片，並且撕毀藍白兩色的統一旗。

朝鮮半島分裂以來，兩韓只在1991年共同組隊比賽過，當時兩韓女子桌球選手在日本舉行的世界錦標賽贏得團隊金牌，同年兩韓19歲以下球員組成的足球隊也在葡萄牙的世界青少年錦標賽踢進8強賽。

(中時電子報)