寒流發威！今明兩天最冷！新竹6.3度、北北基宜大雨

寒流冷颼颼！據氣象預報指出，最冷時間點在今（5日）晚至明晨，北台灣低溫僅7度！（本報系資料照）

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中時電子報
／整理報導

週一上班日！寒流冷颼颼！據氣象預報指出，最冷時間點在今（5日）晚至明晨，今晨平地最低溫出現在新竹的6.3度，預估今天北台灣低溫僅7度！今早氣象局持續對對全台發布低溫特報北北基宜發布大雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報。

今（5日）氣象局持續對全台發布低溫特報、北北基宜發布大雨特報，並針對18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

今、明兩天寒流影響，各地氣溫明顯偏低。今晨各地氣溫明顯偏低且水氣較多，中部以北及東北部低溫僅7至9度，南部及花東約10、11度左右。

預估這波寒流將影響到影周三，下一波冷空氣預計在10日晚間報到。但低溫僅11度，春節前不會再這麼冷。

降雨方面，今日華南雲雨區東移，台灣北部及東北部地區有雨，東部地區有短暫雨，中南部及東南部地區亦有局部短暫雨，澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣。

強烈東北風影響，氣象局今早也針對全台18縣市發布陸上強風特報。台灣海峽北部平均風力7至8級，最大陣風10級；台灣附近其他各海面（含釣魚台海面）平均風力6至7級，最大陣風9級，船隻請特別注意。

至於民眾關心的空氣品質，受寒流及華南雲雨區東移影響，金門、高屏為「橘色提醒」；中部、雲嘉南及澎湖、馬祖為「普通」等級；北部、竹苗、宜蘭、花東為「良好」等級。

(中時電子報)

今（5日）各地氣溫明顯偏低且水氣較多，中部以北及東北部低溫僅7至9度。（圖取自氣象局網頁）

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