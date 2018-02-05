NFL》超級盃開打 老鷹半場領先愛國者

2018年02月05日 06:00 中時電子報 熊昌成 、 盧品青

新英格蘭愛國者隊總教練貝利奇克與女友抵達球場。(美聯社)

第52屆NFL超級盃今晨開打，由衛冕軍新英格蘭愛國者隊迎戰費城老鷹隊，繼去年的絕地大逆轉之後，愛國者今年(2017球季)受到各家看好，讓分4.5分。如果愛國者摘冠，將會追平匹茲堡鋼人隊，成為史上摘得6冠的第2支球隊。

開賽前半節雙方僅以射門得分，老鷹四分衛弗爾斯(Nick Foles)接著一記34碼傳球直攻達陣區成功，是全場第一個達陣，但是加踢卻沒踢進。

愛國者四分衛布雷迪(Tom Brady)首節最後反攻傳出一次大碼數，一口氣推進50碼，但是射門中柱而功敗垂成。老鷹接著又達陣成功，愛國者僅以射門還擊。

其中布雷迪在一次偷襲中漏接隊友的長距離傳球，錯失良機。不過老鷹在也有一次在達陣前1呎被愛國者攔截成功。

半場結束前，布雷迪再度傳出一次恐怖的43碼傳球，懷特(J.White)接著穿過兩人直衝26碼達陣，這是愛國者第一個達陣成功，不過加踢卻踢了大麵包。

老鷹最後一波進攻，克萊門特(C.Clement)跑出一次超大碼數的55碼，最後老鷹也達陣成功，重挫愛國者士氣。上半場兩隊各自攻了300碼以上，也刷新超級盃紀錄。

老鷹半場22-12領先愛國者。

(中時電子報)