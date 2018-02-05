中正紀念堂轉型願景！聚焦討論空間及轉型正義概念

2018年02月05日 06:29 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

為回應中正紀念堂轉型願景工作坊舉辦以來的各界參與需求，文化部自106年12月迄今，陸續擴大辦理多場次工作坊，以廣納社會多元意見。4日17位民眾在寒風陣陣中冒雨前來，參與第6場願景工作坊，一起分享及探討對中正紀念堂轉型和未來發展的想法。

為使參與者對於中正紀念堂的空間感受更為具體，執行團隊特別運用網路地圖的虛擬實境導覽，帶領參與者想像自民主大道進入園區，緩步走上階梯，進入4樓的銅像大廳，環視廳內四面及頂上空間。此外，執行團隊也特別準備兩大張的手繪海報，分別呈現中正紀念堂園區平面圖及主堂體分層空間用途，讓參與者聚焦討論。

為讓參與者對中正紀念堂有較具體的想像，準備兩大張海報園區及堂內功能平面圖在各小組桌上，參與者的意見隨時以便利貼增加在海報上。（文化部提供）

本場次的第一位引言人是1930年出生、來自臺中清水的蔡焜霖先生，19歲被捕入獄，遭判刑10年及褫奪公權7年，在1951年與作家楊逵、舞蹈家蔡瑞月等人，成為第一批送到綠島的政治犯。蔡先生表示沒有歷史真相，社會就無法和解，因此政府應該公開相關檔案。此外，年紀將近百歲、不便到場的中華黃埔四海同心會顧問陶士君先生，則以執行團隊事先採訪的影片，分享從軍歷程中對於蔣中正總統的觀察及認識。今日的講座邀請台大歷史系周婉窈教授講述戰後白色恐怖概況，談到何謂轉型正義及需要進行何種歷史教育。淡江大學建築系的謝明達講師應邀分享，以老地圖及珍貴航照呈現中正紀念堂的基地歷史及建築過程，說明華盛頓林肯紀念堂和東京上野公園等相關案例。

依照審議式民主精神，本場次的17位參與者具有年齡、性別及地域的多元性，其中14位是自行報名，3位邀約者則是文史工作者、高中公民及歷史老師。參與者在開場前的分組破冰討論中，已初步發表對於中正紀念堂的想法和觀察。在歷經一整天的講者分享及小組綜合討論，參與者多對轉型正義有一定程度的認識，因此討論的範疇不僅限於中正紀念堂的空間，關注點更擴及轉型正義的概念及促轉條例的落實，認為轉型正義要走入日常生活，運用科技資訊及教育來加強人權教育。

各組分享的意見，包括還原歷史真相、移除威權象徵、擴大民間參與、檔案文獻的集中呈現和友善開放民眾查詢。同時在下一階段如何整體呈現民主、自由、包容的意涵及價值，也是討論關注的焦點。今日有多位年輕的參與者，提出以AR、3D、投影虛擬應用方式重新呈現空間原貌及歷史脈絡。也有提到調整民主大道的動線，將園區改造成森林公園，補強台北地區綠地的不足，轉型成臺灣人權歷史博物館、國家檔案館或人權教育中心等。

為公開透明相關資訊，並提供使未能到場的社會大眾也能瞭解工作坊的討論情形，各場次工作坊除現場直播外，完整內容同步在於網站的「出來講以及「中正紀念堂轉型給問嗎」粉絲專頁直播，民眾也可到網站的「鍵盤討論」表達意見。

推動中正紀念堂轉型的第7場願景工作坊將於3月10日舉辦，想參與的民眾可以上網填寫表單，也可以自行下載報名表，填寫後寄至沃草執行團隊辦公室（地址：台北市中正區懷寧街92號7樓）。

(中時電子報)