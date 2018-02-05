新春來羅東！黃春明特展賞鄉土、泡溫泉嘗海陸美味

2018年02月05日 06:45 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過一週多，就是農曆春節了！據氣象預報，今年農曆春節不會那麼冷，趁著六天春節假期來宜蘭走走吧！風光明媚的蘭羅是鄉土文學大師黃春明的故鄉，宜蘭縣政府也在此推出「春光明媚—黃春明藝文展」。此外，羅東近來也開設當地首家溫泉渡假酒店，推出圍爐年菜、嚴選宜蘭在地頂級海、陸時鮮的美味自助餐，歡迎大家賞春品藝文、嘗美味。

黃春明與總策劃人羅健毓。（宜東文化提供）

出生宜蘭羅東的黃春明大師對自己故鄉有很深的感情！擅長描寫蘭陽平原的農村小鎮，以具有地方特性的語言，刻劃出人物面對生活上的磨難，仍依然保存人性尊嚴的形象，反映蛻變中的台灣社會，今年冬天、春天來羅東看展吧！從黃春明文學、藝術出發，來看看美麗的宜蘭鄉土與大自然！

黃春明展場照。（宜東文化提供）

由宜蘭縣政府文化局主辦「春光再明媚 – 黃春明特展」，1月27日(六)至4月8日(日)將於羅東文化工場展出。本次展覽延續2010年在宜蘭文化中心第一展覽室的「春光明媚—黃春明藝文展」，以一位文學作家的社會實踐為角度，除了不同時期的文學著作和手稿，更深入黃春明在各個領域的傑出貢獻，以「春光再明媚」為名，讓您看見這一片由藝文交織的美麗宜蘭平原版圖，精彩可期，歡迎大眾踴躍蒞臨參觀！

百道美味菜色與精緻甜點，讓明廚百匯深受消費者歡迎。（村却國際溫泉酒店提供）

誰說農曆年只能吃桌菜？來吃五星級海陸自助餐也很過癮！村却國際溫泉酒店已於日前取得溫泉標章，成為羅東唯一擁有溫泉的渡假酒店，日前推出澎湃的圍爐年菜廣受支持，近期加碼大請客，推出農曆年明廚百匯第2位半價超值特惠。

村却國際溫泉酒店表示，自試營運以來，除了溫泉客房深受消費者喜愛外，餐食也是招牌，其中以明廚百匯最受歡迎，百道中外料理都由當季新鮮食材用心烹調而成，還將主題菜色細分為21區，而且份量極為大方，完全不怕消費者吃太多，也有眾多現點現做的料理。消費者可在寬敞明亮的舒適用餐空間中，一邊大啖美食，一邊欣賞華美開闊的戶外景致，以及與難得共聚一堂的親友們天南地北暢聊，在村却歡度年節的美好聚會時光。

村却飯店明廚百匯提供大量頂極海鮮。（村却國際溫泉酒店提供）

明廚百匯是該飯店招牌美食珍饌，嚴選宜蘭在地頂級海、陸時鮮，經五星級主廚幻化百道中、西、日式美食料理，2/15~2/20(除夕~初五)午、晚餐時段，第2位用餐立享5折價，適合三代同堂、年假好友聚餐，不但能享用道道精緻的美食，還可順道遊覽蘭陽平原湖光山色，採購道地宜蘭名產當回饋親友的「等路」。

(中時電子報)