全台首家DIY吃到飽串炸餐廳 「串家物語」2／10開賣

2018年02月05日 08:14 工商 姚舜

「串家物語」餐廳菜單將提供超過30種串炸食材讓客人自己炸。（圖／串家物語）

「串家物語」提供7種沾醬讓客人依食材沾食。（圖／串家物語）

讓客人自助無限取用的串炸食材一字排開，「軍容」壯盛、非常澎湃。（圖／串家物語）

又有日本人氣吃到飽餐廳搶灘台灣！不過，這回等著台灣大胃王挑戰的不是燒肉，也不是火鍋，而是「串炸」。而且，除了All You Can Eat吃到飽外，並且是讓客人DIY自己動手炸食，是首次出現在台灣餐飲市場的獨特業態。

看好日本常民美食在台灣外食市場胃納潛力，東元集團與日本Fujio Food System集團在台合資的「美樂食餐飲公司」繼引進平價的Mdiao Ookini Shokudo連鎖食堂，並成功在台開出13家連鎖門市後，今年再度自日本引進Fujio Food System旗下炸串連鎖品牌「串家物語」入台，位在南港City Link的台灣首家門市，將於2月10日起試營運並自即日起開始接受訂位，並在3月1日正式開幕。

已自即日起開始接受客人預約訂位的「串家物語」，主要鎖定18至35歲的年輕外食族，以及家庭客和上班族為主要客源，平日午餐訂價每人490元+10%，晚餐及例假日每人590元+10%。2月10日(六)至2月13日(二)試賣期間，消費者前往用餐並IG打卡可刀享9折優惠。

根據考據，日本人炸食最早是16世紀跟葡萄牙船員學來的料理方式，早先日本人油炸食物是將海鮮、肉類或蔬菜直接下鍋油炸，之後再有人開始在食材外層裹上麵衣再油炸，成了今日所謂的「天婦羅」。

「串炸」（kushikatsu）堪稱是「天婦羅」近親繁殖後的平民料理方式。廚師將肉類、蔬菜、魚類，以及其它各種不同的食材用竹籤插著串起，再裹上麵漿並沾上麵包粉油炸成食，店家並會準備沾醬讓食客沾食提味。

大阪是日本的「串炸之都」，當地有各式各樣的串炸餐廳與串炸小吃攤以味媚人，所以串炸也被許多赴日本旅遊的旅人稱為「遊大阪必嘗美食」之一。而「串家物語」第一家店最早就開在大阪，如今全日本已開出111家連鎖門市，在日本是極具代表性的串炸指標品牌。

「串家物語」在日本擁有超高人氣，並成為日本發展最成功的串炸連鎖餐廳，主要原因是該品牌結合「大眾」、「娛樂」與「傳統」3大元素，以「DIY自己動手炸食」加上「吃到飽自助餐」市場首創獨特營業型態供餐，故一炮而紅並快速打響市場知名度。

有別於傳統串炸店，「串家物語」最特別的是，每個餐桌上皆配置有安全油炸鍋，並標榜使用較健康及低膽固醇的蔬菜油，並嚴格監測油品的安全數值讓客人自己動手炸食，因為過程有趣，故年輕客層特愛這種氛圍。

美樂食總經理李幸哲表示，台灣「串家物語」餐廳菜單將提供超過30種串炸食材及20多種飲品讓消費者無限取食與無限暢飲。並另有熟食、沙拉、甜點和冰淇淋等以自助的方式無限暢食。此外，餐廳除有海鮮、肉品、蔬菜為串炸食材外，菜單上亦有章魚燒、鯛魚燒等原創菜色讓客人享用。

炸物沾上日本進口的桔酢醬、辛口醬、甘口醬及主廚特調梅子醬、起司醬、白蘿蔔醬及季節限定醬等7種口味沾醬，享受不同的風味口感

日本的串炸店通常會在吧檯或餐桌上準備「沾醬壺」或「沾醬盒」，裡面盛裝著店家祕製的醬汁讓享用串炸的客人可以沾食提味。而「串家物語」為客人準備的沾醬不是一種，也不是兩種，李幸哲表示，「串家物語」的炸物沾醬有桔酢醬、辛口醬、甘口醬及主廚特調梅子醬、起司醬、白蘿蔔醬及季節限定醬等共7種口味，客人可以依不同食材沾食。

吃到飽餐廳在台灣向來受到大眾喜愛，炸食在台灣也有相當多的吃食人口，如今「串家物語」以可以讓客人自己DIY炸食訴求插旗南港，預料又將掀起排隊吃食熱潮了。

(工商)