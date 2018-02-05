2月5日三大報頭版要聞

2018年02月05日 07:29 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.行政院長賴清德昨表示，台灣少子化問題其中一個原因是育兒環境不佳，私立幼兒園經費高，家長付不起，若適當給予補助就能讓年輕的家長得以負擔，不一定要去擠公托或公立幼兒園。在賴揆指示下，政院力推的「私立幼兒園公共化」政策，決定補助就讀私幼的家庭，每人、每年2～7萬元不等學費，最快今年9月上路實施，初估首年中央加地方經費共300億元，解決0～5歲幼兒托育問題。

.國內機關學校聘請國外學者專家授課鐘點費偏低，考試委員周玉山表示，大陸的大學支付給境外學者的鐘點費已達人民幣3000元，但根據現行規定，聘請國外專家來台授課，每節課2400元，折算美元僅80元「足以構成國際笑話」。

.政壇盛傳大年初五，賴內閣將啟動改組，行政院長賴清德昨日表示，這都是「季節性」問題，好比「冬天有流感、夏天有颱風、過年有改組」，況且現在的閣員都很認真、負責。賴揆此言也間接否認即將啟動內閣改組的傳聞。

.國民黨前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文雖已表態參選台北市長，黨內仍持續點將。台北市議員陳重文認為，若黨內派出前總統夫人周美青迎戰現任市長柯文哲，贏回北市指日可待；但有議員直言，周是不可能的人選，再亂點鴛鴦譜，只會造成藍營內耗，對選情沒幫助。

◎旺報

.民進黨上台後，外界動輒認為台灣將出現雪崩式斷交等骨牌效應，但熟悉大陸外交運作的學者認為，大陸2018年新政府成立後的外交，將有不一樣的思路，只選擇對大陸外交戰略布局有利的國家建交，除此之外的台灣其他邦交國，大陸沒興趣、更沒意願去接受這些邦交國濫開建交支票。更何況，邦交國會不會與台灣斷交已不掌握在台灣手上，而是由陸方決定。

.176班兩岸春節加班機被迫取消，大陸有關單位近來想方設法積極協助台胞返鄉過年。浙江台州市玉環縣直航基隆的客貨輪「中遠之星」就推出措施便利台胞，玉環經貿合作管委會主任許敏表示，「上頭有要求，盡量把返台艙位留給台胞」，今年也為此特別推遲船舶維修期，春節照樣營運。

.甫結束的2018年對台工作會議，北京下一階段對台政策走向為何，各界高度關注。全國台灣研究會副祕書長嚴峻提出三方面準備，把握對台工作新氣象、新作為，包括切實加強國防力量、加大兩岸民間交流，形塑強大反獨民意、持續發揮國際綜合影響力，維護國際社會上的一中格局。

.連日來一項消息在微信朋友圈瘋傳，畢業自美國奧勒岡大學建築系的港星吳彥祖，因大陸綜藝節目處女秀《漂亮的房子》，而重燃對建築的熱情，2018年將投入哈爾濱工業大學建築設計研究院副院長陳劍飛門下實習，展開其建築回爐修煉之路。

◎工商時報

.美國十年期公債殖利率大升，美股驚爆「黑色星期五」；法人指出，台股多頭格局尚未反轉，儘管夜盤台期指率先跌破11,000點，但無礙台股中多格局，最後六天的紅包行情不宜看淡。

.大陸法系首部金融科技發展與創新實驗條例、即台版監理沙盒，預計4月30日生效，金管會5月將開始受理申請，初步規劃實驗涉及的契約、交易或曝險總金額不得逾新台幣1億元，以總金額來取代參與實驗人數的控管，申請者最快第3季即可開始實驗。

.立法院去年11月三讀通過《產業創新條例》修正條文，目前相關子法正在修訂，目標4月底上路。其中，有限合夥創投業、天使投資人兩大租稅優惠被視為此次修法最大亮點，有助扶持新創事業。據了解，財經兩部會對於天使投資人的細部規定，目前還是喬不攏；而有限合夥創投業的相關子法規，將在本周預告。

.台灣「一人戶」高達近275萬戶，占全台家戶數的32％，「二人戶」也有20％，亞洲市調機構凱度指出，台灣家庭消費結構已經改變，隨著家庭人口數變少，消費者對食品類的採購更偏向需要時才購入，而非囤貨或事先規劃購買需求，小包裝的出現成為重要趨勢，全聯等各大通路的包裝也明顯改變。

(中時電子報)