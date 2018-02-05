賴岳謙專欄：新聞可以這麼看》全球搶進中國市場 台日政府碰壁

2018年02月05日 07:44 中時電子報 賴岳謙

本月初，法國總統馬克宏(右)訪問中國，中國國家主席習近平在人民大會堂北大廳舉行歡迎儀式。（資料照片，中新社）

2月1日，大陸國家主席習近平（右）在北京釣魚台國賓館會見英國首相梅伊（左）。（資料照片，中新社）

2018年開年之初，法國總統馬克宏到中國大陸進行三天的國事訪問，他送給習近平一匹從法國騎兵衛隊中精挑細選的八歲駿馬，這是法國前所未有的外交示意；緊隨著馬克宏的是英國首相梅伊，她於同月底偕同先生也到大陸進行三天的訪問，強調要跟中國大陸進一步推動全球戰略夥伴關係。眼看著法國英國政府首腦相繼到中國大陸訪問，安倍晉三再也按耐不住了，在英國首相訪問北京前夕，他派遣外相河野太郎到中進行三天的訪問，希望能夠見到習近平，然而他未竟全功，只能提前一天於1月28日晚間回到日本。對於法英日的這些作法我們應該怎麼看呢？

當前世界的權力局勢在重新構建之中，除了中國大陸的快速崛起因素之外，美國總統川普的「美國優先」原則也是主要的因素。當各國都以自己為優先的時候，「弱肉強食」的叢林法則就會應運而生。每個國家都以自己為優先，看似很有道理，但是其中的奧秘在於，當雙方都不退讓的時候，講實力、拚拳頭的可能性將大為增高，特別是當世界最強大的國家做如此主張的時候，會給這些中小型國家帶來無比的憂慮。要不就俯首稱臣，犧牲自己的利益以滿足美國的胃口，要不就拉攏仍然主張自由貿易原則的第二大經濟體，來確保自己的利益。

2017年美國GDP的總量為186979.22億美元，中國大陸GDP總量為122539.75億美元，若以平準購買力來計算，大陸在2015年的時候就已經超過美國。根據日本瑞穗銀行的估計，中國國內零售額在今年將趕上或者超越美國，這代表大陸將取代美國成為全球第一大進口的消費國，世界各國無不想把他們的產品往大陸販售，以增加外貿的收入。

川普執政下的美國給其傳統的盟國帶來最大的共同特點就是不確定感，他要跟這些盟國重新談判自由貿易協定，重新談判的原則就是「美國優先」。今年2月2日，加拿大總理杜魯多在納奈莫市政廳演講時說：「我們不會接受任何舊協議，若美國提出一個不好的協議，加拿大不惜離開NAFTA。我們不受擺布。」面對美國談判代表的來勢洶洶，這些國家都在預做準備，也都在加強與大陸的貿易合作關係。法國如此，英國也是如此，日本又何嘗不願意呢？但是這些國家的做法卻是不相同的。

世界第六大經濟體的法國，前兩任總統跟大陸保持距離，十年過去，經濟起不來，法國距離德國和英國越來越遠，所以，馬克宏想要改變現狀，他從西安出發，三天的國是訪問，雙方企業簽署了涉及核能、航太、養老，航空、環保、金融、能源綜合利用等領域約200億美元的商業協議。中法兩國元首宣布在「一帶一路」框架下加強發展戰略的對接，在增進兩國經貿合作方面達成重要共識。馬克宏還說每一年都要到中國大陸進行訪問，這一宣告就指明了法國要從高層引領和大陸進行更加緊密的交流。

第五大經濟體的英國，前首相卡梅倫在2015年與大陸發展出「黃金時代」關係，雙方高層進行互訪，然而隨著脫歐公投的挫敗，卡梅倫辭去首相，梅伊繼任。梅伊對與大陸發展「黃金時代」有所疑慮，雙方關係緩了下來。在脫歐談判的壓力下，英國必須尋找更大的貿易合作夥伴關係。所以，梅伊想恢復與大陸的關係，希望在明年3月之後，能盡快的與大陸進行FTA的談判，未來英國很可能是第一個與大陸進行FTA的國家。三天的訪問，雙方簽屬了金融、創新、農業、科技等領域約90億英鎊的商業協議。許多觀察人士將注意力放在英國未簽屬關於一帶一路的諒解備忘錄，我倒認為這個諒解備忘錄並沒有真正影響兩國未來的大局。

世界第三大經濟體的日本，安倍先於去年年底請其自民黨的幹事長二階俊博、日本公明黨幹事長井上義久、執政黨約20名議員和日本最大經濟團體「經團連」會長榊原定徵等人訪問福建和北京，習近平與他們進行了約20分鐘的站著會見，二階俊博呼籲實現中日兩國首腦互訪。上個月底，河野太郎訪中，密度這麼高的對中相繼訪問，我們可以感覺到安倍的焦慮。河野太郎的無功而返與其說是能力不足，倒不如說是安倍的外交政策所致。安倍設想對中國大陸來一個「既對抗又合作」的美國模式，但是安倍沒有認識到他的經濟體只有大陸的三分之一。兩者的實力是不相對等的，實力明顯小於對手的一方，主動地採取敵對的態勢，不利於自我的發展。

世界上排名前十名的經濟體除了安倍以外，都與習近平進行了正式訪問，雙方之間都發展出各種形式的合作和商業協議，唯獨日本沒有。民進黨的蔡英文看來選擇與日本同行。

編按：中時電子報聘請知名學者賴岳謙教授開闢專欄：「新聞可以這麼看」，從犀利獨到的觀點為讀者分析解讀重大國內外及兩岸新聞，每周一刊出。

(中時電子報)