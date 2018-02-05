2018年02月05日 07:52 中時電子報 林郁庭 、 李函縈 、中天新聞／ 陳志耕 、中國時報／ 鄧博仁 、中天新聞／、中國時報／

凍到不要不要的！新竹6.3度 七星山凌晨首降雪。陽明山五日靠近巴拉卡附近飄起細雪，民眾驚喜賞雪。（鄧博仁攝）

陽明山五日靠近巴拉卡附近飄起細雪，民眾驚喜賞雪。（鄧博仁攝）

上山車輛需加鐵鏈，才能上山。（鄧博仁攝）

今天寒流威力影響最大，今晨平地最低溫為新竹6.3℃，創下當地入冬以來最低溫，幾乎全臺均在低溫警報範圍內。陽明山群出現雨夾帶下雪的情況，也是七星山首次觀測到下雪的情況。交通局今天清晨4時起已啟動第一階段管制措施，前往巴拉卡公路(101甲線)的車輛必須掛雪鏈。

中央氣象局表示，寒流今天持續發威並且影響最大，今晨平地最低氣溫為新竹6.3℃、新屋6.4℃、淡水6.9℃。今日白天氣溫上升的幅度不多，一整天持續感受低溫，北臺灣多在10℃，中部高溫約13℃，南部及花東約15至18℃。今凌晨至4時止，七星山鞍部觀測站凌晨時觀測到有雪、雨挾雪、冰霰的情況，也是首次觀測到下雪的情況。而大屯山觀測站也出現溫度0℃至0℃以下，預報員預估可能也會有下雪。陽明山靠近二子坪停車塲附近積雪可觀，讓陽明山成為一片銀色世界，民眾驚喜開心賞雪、玩雪。

目前也持續下冰霰，路面已結冰，北市交通局科長張生萬表示，今天清晨4時起已啟動第一階段管制措施，民眾前往巴拉卡公路(101甲線)的車輛必須掛雪鏈才能通行，視路面結冰處理情況而定何時解除此管制。

(中時電子報)