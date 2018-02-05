點出民進黨發言五大矛盾 孫大千：該向人民坦白了

2018年02月05日 07:56 中時電子報 謝雅柔

前國民黨立委孫大千稍早在臉書指出，從蔡英文、姚文智、呂秀蓮再到姚嘉文，他們不斷強調柯文哲和民進黨理念上有重大差異，道不同，所以不相為謀！「到底差在哪裡？想必柯文哲一定覺得既無辜又無奈吧！」孫說從民進黨政治人物的發言中，存在著幾個重大的矛盾。

孫大千首先指出，蔡英文可以講「兩岸維持現狀」，但是卻不容許柯文哲主張「兩岸一家親」。他說所以民進黨是希望維持一個「家族內鬥，兄弟鬩牆」的現狀？還是希望維持一個「冷戰對峙，兵戈相向」的現狀？二、只要不支持台獨，不敵視中國，就非民進黨一族嗎？明明兩岸民間交流頻繁，經貿合作密切，民進黨政府卻要一再強調敵我意識，灌輸仇中情結。這不是自打嘴巴，精神錯亂嗎？

三、民進黨自己一方面想要和中國大陸展開對話，另一方面又對柯P的破冰互動眼紅吃味。這難道不是「吃不到葡萄說葡萄酸」嗎？四、民進黨又不敢宣布台灣獨立，不敢宣布兩岸進入敵對狀態，不敢切斷民間往來，不敢中止兩岸貿易，只敢對著自己人耍威風，充英雄，裝好漢。這不是既可笑又可悲嗎？五、民進黨的「台灣意識」是否就是「台獨意識」？既然主張「台灣獨立」，又如何能夠「維持現狀」呢？

孫大千直言，是民進黨對台灣人民坦白的時刻了。

(中時電子報)