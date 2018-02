W飯店WOOBAR強勢回歸 潮男潮女歸隊瘋「趴」

2018年02月05日 08:17 工商 姚舜

〈WOOBAR〉服務人員的全新制服,結合原野綠、原木黃、焦糖琥珀、海藍與夜黑等顏色,傳達「都市野營」的概念。(圖/姚舜攝)

〈WOOBAR〉強勢回歸,W飯店首席調酒師李光曜以「FIRE」、「FUN」、「FRESH」與「FOREST」為主題,設計推出全新 調酒。(圖/姚舜攝)

〈WOOBAR〉〉的桌上放了各種不同的的桌遊玩具,客人可以鬥智拚腦力。(圖/姚舜攝)

〈阿嬤的鴨肝滷肉飯〉除了有黑花豬五花肉滷製的滷肉與滷蛋外,還有一塊厚厚的大鴨肝,台灣庶民小食立馬升級。(圖/姚舜攝)

〈WOOBAR〉的〈三寶牛肉麵〉湯頭濃郁,內有美國牛腱、澳洲牛筋,以及汆燙的美國和牛翼板肉,非常好吃。(圖/姚舜攝)

〈辣味墨西哥雞肉餅〉是〈WOOBAR〉受歡迎的Bar Food,點食率很高。(圖/姚舜攝)

〈迷你舒肥牛小排BBQ堡〉內餡除有sous-vide牛小排,還有迷你芝麻葉、焦糖洋蔥,並用了辣根美乃滋提味。(圖/姚舜攝)

〈暗黑熱狗堡〉內餡有熱狗與煙燻培根,並以番茄莎莎醬和微辣的墨西哥辣醬帶出多層次風味。(圖/姚舜攝)

歷時兩個月,位在台北信義區台北W飯店10樓的〈WOOBAR〉經全面換裝回歸市場,英國知名設計團隊G.A Design操刀設計的空間讓人耳目一新,服務人員的制服、酒單上的調酒、菜單上的Bar Food,還有現場DJ播放的音樂和聲光效果亦推陳出新。於是一連舉辦兩天的「WOOROPIA」開幕派對,睽違2個月的都會潮男潮女重新歸隊再度聚集於此「趴踢」,沈醉在這個以自然大放電(Nature Electrified)為概念設計打造的「娛樂WOO托邦」。

國際觀光飯店通常都會在館內設有酒吧,主要目的是讓下蹋館內客房的國際旅客可在此打發時間,這些飯店附設的酒吧當然也可兼作點在地客人的生意。在台灣國際觀光飯店業界中,生意最好的則當屬台北W飯店的〈WOOBAR〉莫屬。據了解,〈WOOBAR〉平常每月營收都差不多在800萬元左右,旺季時業績則會飆破千萬元,一般觀光飯店附設酒吧業績實難以望其項背。

位在高樓游泳池畔與挑高的空間設計,讓〈WOOBAR〉一登場就流露出「與眾不同」的氣質,不過這其實不是其睥?同業、「傲世」的唯一理由。〈WOOBAR〉匯聚潮男潮女前往朝聖的主要關鍵其實是反映時尚生活樣態的「潮氛圍」。也就是為了要與時俱進,台北W飯店決定在〈WOOBAR〉營運7年賦予它全新「表情」,鞏固「趴踢聖地」的領導地位。

延續W飯店「自然大放電」 (Nature Electrified) 設計概念,強勢回歸的〈WOOVBAR〉以全新「挑動自然」 (Electrified Nature) 靈感,將森林、營火、旅行等元素融入酒吧,帶給賓客全新的五感體驗。為了營造獨一無二的空間設計和視覺震撼,G.A Design團隊運用台灣國寶級交趾陶燒的傳統技藝,打造一片片帶有碧玉、翡翠及藍寶石色澤的交趾陶釉彩瓦片,拼貼在高9.5米的牆面,呈現綠波蕩漾的湖畔之感。

與挑高綠牆相望的是由日本殿堂級大師澤田廣俊 (Hirotoshi Sawada) 設計的「W 綠洲」藝術裝置,運用紙和細緻的手作工法呈現自然之美,融合綠色環保概念,讓賓客在忙碌的城市中也能有一處享受慢活的恬靜處所。澤田廣俊擅長以玻璃、鏡面等材質搭配光影創造出空間的流動感,作品以大自然中的水、樹、雲、土為概念,巧妙結合「挑動自然」設計主軸與城市綠洲的概念,帶給賓客置身綠色藝術殿堂的無限想像。入夜,點亮絢爛燈光和桌邊營火,國際級DJ現場音樂放送,這裡的氛圍更潮!

台灣新銳設計師周裕穎 (Just In Case) 為〈WOOBAR〉服務人員設計的全新制服,將「lets camp in WOOBAR」的概念融入服裝細節。運用原野翠綠、原木珞黃、焦糖琥珀、海藍、夜黑再加上經典WOOBAR紅色,呈現「都市野營」的視覺效果。飯店首席調酒師李光曜 (Alex Lee)以「FIRE」、「FUN」、「FRESH」與「FOREST」為主題,替〈WOOBAR〉設計全新酒單,將「自然大放電」的元素延伸至創意調酒。

〈WOOBAR〉的Bar Food,則是由台北W飯店美籍行政主廚馬喬許 (Joshua Marshall)與行政副主廚許政堂聯手設計,在這裡可虫人吃到西式漢堡、熱狗、墨西哥餅,以及台式牛肉麵或滷肉飯,但因主廚加入了創意且將食材升級,形色味自然也跟著升級。

音樂,是W飯店很重要的「品牌DNA」,〈WOOBAR〉這次強勢回歸,請到W飯店亞太區音樂總監Mr. Has、英國的傳奇電音製作人Evil Nine、日本首位被提名葛萊美獎最佳混音專輯的starRo,與台北W飯店音樂總監譚元淳 (Chun Chun Tan) 等DJ,聯手為〈WOOBAR〉注入源源不絕的音樂能量。如此大手筆的全方位營造五感體驗,是〈WQOBAR〉在潮吧與時尚Lounge林立的台北信義區猶能擁有不敗地位的主要原因呀!

