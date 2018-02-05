花蓮一夜晃50次 氣象局：創46年來最大群震

2018年02月05日 08:11 中時電子報 簡怡欣 、攝影 王英豪 、攝影

地牛翻身晃很大！花蓮昨晚發生芮氏規模5.8地震，全台有感，後續還出現多次規模4以上餘震，中央氣象局地震測報中心預估，未來2周時間還持續會有餘震發生；昨天起到今晨地震發生次數累計至少有51震，也創下氣象局46年觀測紀錄以來的最大群震紀錄。

陳國昌指出，近期餘震將持續兩周以上，不排除還有4級以上餘震發生。（王英豪攝）

一夜震不停，昨晚花蓮發生芮氏規模5.8有感地震，太魯閣最大震度達5級，台北市震度3級。根據中央氣象局地震測報中心觀測紀錄，花蓮從昨日下午3時30分起就持續有地震發生；晚間9時12分到10時16分間一連串發生有10次地震，其中9時56分為最大規模地震，引發一連串「群震」現象。

「群震」現象是在相對較短的時間內發生一系列地震，而到今日早晨7時44分最新一起規模3.9餘震，前後3級以上的有感地震次數累積已達51次。不過，根據中央氣象局昨說明，這次花蓮地震屬於正常釋放。

花蓮今晨持續有餘震發生，中央氣象局預估，未來2周時間還有可能發生規模約4到5地震。(圖/取自中央氣象局)

台灣東部海域4日晚間連續發生多起有感地震，新北市鶯歌區國際二路路邊搭建的2噸水塔，疑似因為地震而橫倒在小巷內，所幸無人受傷。（新北市消防局提供）中央社 107年2月4日

中央氣象局地震測報中心代理主任陳國昌今日指出，這次地震發生的次數刷新1972年來的觀測紀錄，是地震中心更換科學儀器後的最多次紀錄。他表示，這次花蓮主震發生的震央附近，在3年前也曾發生規模5以上地震，但前後地震次數沒有這麼密集。

中央氣象局地震測報中心預估，接下來陸續還會有餘震發生，未來2周時間都有可能發生規模約4到5餘震。另根據美國地質調查所的數據，花蓮昨晚最大芮氏規模地震達6.1，但我方仍維持芮氏規模5.8不變。

※「群震」小辭典：又稱群發性地震、頻發性地震，是指在相對而言較短的一段時間內，發生一連串地震而無法明確判斷出主震的地震型態。

(中時電子報)