天寒毛小孩走失險成浪浪　警民伸援手失主PO文感謝

2018年02月05日 08:56 中時電子報 孫曜樟

今年入冬以來最強的一波冷氣團持續發威，根據中央氣象局預報，受寒流影響，3日下午2點一隻疑似走失的哈奇士毛小孩，徘徊在新莊區中港路一社區前許久，幸經社區溫姓婦人與2個兒子發現，趕緊帶至附近動物醫院掃描晶片並報警協助，才讓牠免成流浪犬順利和主人團圓。

警方表示，中港派出所警員卓泰維受理報案後，立即以電話通報動物保護之家，動保人員再根據溫姓婦人掃描出的晶片資料，很快的就找到毛小孩的主人，不到10分鐘，失主就趕到派出所與毛小孩團聚。

溫姓婦人說，她20年前騎機車到新莊區市場，忽然有一隻毛小還跳上機車腳踏板上，當時還嚇了一跳，附近的民眾說，這隻毛小孩在這裡等了一個禮拜，就只跳上你車，她聽了很感動，當時外面很冷，很像現在的天氣，雖然外表看起來像是棄養的良良，總覺得有緣就帶回家照顧，養了將近10年，就像家中的一份子，最後因病離開，家人都傷心不已，久久不能忘懷；今天看到這隻毛小孩，過去的情景又浮上眼前，非常不忍，適逢寒流來襲，外面下著毛毛細雨，想到主人必定也是心急如焚，趕緊求助警方，希望毛小孩能趕快重回主人的懷抱。

吳姓失主說，5年前在台北市內湖區動物收容所認養這一隻毛小孩，成為家裡的一員，也是家中的寵兒，帶給全家人無比歡樂，3日早上7點起床發現毛小孩不見了，心理非常急躁，與太太開車到新莊、泰山大街小巷尋找，眼看著外面天候不佳，心裡七上八下，擔心發生意外，皇天不負苦心人，還好遇到溫姓民眾一家人與熱心員警及動物保護之家的協助，讓她們可以歡喜團聚。吳姓失主在領回毛小孩的第一時間；也在我是新莊人網路社群PO文感謝「我不認識你，有你真好，我以為會失去你，謝謝」。

(中時電子報)