驚！每5分鐘就1台灣人罹患癌症！「5功」遠離死亡

2018年02月05日 08:54 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

醫療科技進步，人們壽命普遍延長！然至今仍有許多不可治療的疾病！癌症已經連續35年蟬聯國人10大死因的首位！根據國民健康署最新統計數據，2015年癌症新發生病例高達10萬5,156人，代表著「癌症時鐘」又再快轉6秒，每5分鐘就有1人罹患癌症！

2月4日為世界癌症日，今年是國際抗癌聯盟（Union for International Cancer Control, UICC）連續三年以『We Can.I Can.』為主題，呼籲全球「以個人或團體之力來減輕全球癌症的負擔，一同抗癌！」。

台灣癌症基金會身為國際抗癌聯盟的會員組織，在每年的2月4日均與全球共同響應UICC「世界癌症日」之倡議，透過組織團體（We）及個人（I）共同展現抗癌決心，尤其今年UICC特別著重在不同年齡層中，提倡降低癌症風險的重要性，並且強調每個人都可以在防癌抗癌中扮演積極的角色。

2030年 全球癌症死亡人數大幅攀升

癌症發生率越來越高，台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院癌症中心主任 賴基銘教授引述UICC的資料指出，癌症每年在全球導致超過880萬人死亡，相較去年的800萬人，增加了1成，增加速度驚人，而UICC也預估，在未來20年，世界癌症死亡人數將高達每年1,300萬人。也就是說，到2030年癌症死亡人數將為現在的1.5倍。而全球癌症發生率亦逐年提升，根據UICC最新資料顯示，全球新診斷癌症個案數每年高達1,400萬人，2030年預估成長將超過5成達2,170萬人。UICC也表示，全球常見前五大癌症依序為肺癌、乳癌、大腸直腸癌、攝護腺癌與胃癌，而避免常見的癌症危險因子如抽菸、酒精、環境、不健康的飲食型態、缺乏運動以及致癌相關感染症等，將可預防三分之一常見的癌症。

相較於台灣，賴基銘醫師表示，癌症已經連續35年蟬聯國人10大死因的首位。根據國民健康署最新統計數據，2015年癌症新發生病例高達10萬5,156人，代表著「癌症時鐘」又再快轉6秒，每5分鐘就有1人罹患癌症，而2016年健保支出中，癌症醫療費用又再創新高，和癌症相關花費達845億，對國人健康及國家健保支出都是一大負擔。

全癌症十大密碼 你注意到了嗎!

根據國民健康署最新2015年癌症登記報告，男性標準化癌症發生率為每10萬人口336.5人，前10大癌依序為：大腸直腸癌，肝癌，肺癌，口腔癌，攝護腺癌，食道癌，胃癌，皮膚癌，非何杰金氏淋巴瘤，膀胱癌。女性標準化發生率則為273.1人，前10大癌依序為：乳癌，大腸直腸癌，肺癌，肝癌，甲狀腺癌，子宮體癌，卵巢癌，皮膚癌，子宮頸癌，胃癌。

賴基銘醫師說，除了十大癌症、十大死因，在每年公佈的癌症登記報告數字裡面，有許多隱性的資訊較少被提起，從小孩到老年、男性到女性，受癌症的威脅不盡相同，台灣癌症基金會也做了細部分析，提醒各個族群的國人，應提升罹癌風險的正確認知。

力行全民練5功 可以降低60%-70%罹癌風險

台灣癌症基金會執行長賴基銘教授指出，台灣政府的癌症篩檢政策已經領先全球，提供免費完善的四癌篩檢(乳癌、子宮頸癌、大腸直腸癌及口腔癌)，提醒國人一定要善加利用，以便在癌前病變或癌症的早期即可確診，爭取最佳的治療成效。

賴基銘執行長再次呼籲：「癌症是可以預防的，生活習慣的改變包括飲食、運動、肥胖、菸害等皆有密切關聯，希望國人一起響應世界癌症日『We Can. I Can.』主題，且確實做到台灣癌症基金會長期推廣的整合性防癌概念--「全民練5功」，「5功」指的就是健康生活型態的5個守則：攝取足量且多色蔬果的「蔬果彩虹579」、規律運動、體重控制、遠離菸檳、以及定期篩檢。透過實踐健康的生活型態，可以降低60~70%的罹癌風險，遠離癌症的威脅。

(中時電子報)