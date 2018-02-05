繼續禮讓柯文哲？呂秀蓮：蔡英文沒那麼笨

2018年02月05日 09:44 中時 崔慈悌 、 陳信翰

前副總統呂秀蓮日前表態要參選台北市長，她今天表示，對於這次選戰已經準備了三、四個月，比姚文智更早有此想法。是否擔心蔡英文繼續禮讓柯文哲？呂秀蓮直言，蔡英文才沒那麼笨。

呂秀蓮今天接受《蔻蔻早餐》專訪，提到其實在2014年的時候就有意參選，但當時民進黨禮讓柯文哲，呂秀蓮說，在姚文智宣布參選前，就請兩位國策顧問去跟身兼民進黨主席的總統蔡英文報告過，但蔡一直沒回覆，但呂秀蓮是因為蔡需要審慎考慮，加上全國那麼多縣市，競爭激烈，呂秀蓮說：「不急，我一直很耐心的在等候」。

但蔡英文至今仍未表態是否繼續禮讓柯文哲，外界猜測民進黨今年會繼續禮讓柯文哲，否則柯有可能轉攻2020總統，威脅到蔡英文連任，呂秀蓮認為，柯文哲若今年連任成功，氣勢更旺、加上挾著北市資源，恐產生「葉爾辛效應」，更會直攻2020。

呂秀蓮表示「我認為黨務工作錯誤評估」，這樣反而是在「以肉養虎」，如果加上「另一股力量支持」，肯定會參選2020總統，，當地方領導人的民意基礎與中央相當時，權力恐反而凌駕於中央。她覺得民進黨應該提名自己的候選人，到時柯文哲如果沒連任成功，表示他的實力只有這樣。

主持人周玉蔻提問，「另一股力量」是指什麼？呂秀蓮說，她觀察了柯文哲的整個知名度、民調，讓她認為有很多很多力量在操控。

呂秀蓮舉例，美國大選期間出現眾多假新聞帶風向，其中大多來自馬其頓一個小鎮，專門製造川普的正面新聞、希拉蕊的負面新聞，之後調查發現可能是俄羅斯在美國所訓練、刻意製造。意味著柯文哲的另一股力量是「中國」？呂秀蓮表示，她沒有這樣說，只是認為背後支持柯的人沒有那麼單純。

針對台北市研考會所做民調，民進黨在台北市只剩12%支持度，呂秀蓮懷疑這份民調可信度，她不認為民進黨在台北市的選情排第三名。

若屆時呂秀蓮真的代表民進黨參選台北市，與柯文哲、國民黨三方競爭，最後成為「老三」怎麼辦？。呂秀蓮自信的說，「怎麼知道？如果我出來選，搞不好是第一名。」她也說，網路上的柯粉雖然支持柯文哲，但選舉不一定會投票給柯。

呂秀蓮也呼籲，台北市民不要再付學費給政治素人當市長，台北市民不覺得付了學費給一個外科醫生，從完全不懂政治，開始學習做市長到今天，這學費有沒有很昂貴？每個人心裡有答案。原本競選的政見到底兌現了幾項？

民進黨立委姚文智也有意參選，並找來姚立明當軍師，呂秀蓮說，她也有20個以上像姚立明一樣的人才當顧問。她也強調自己跟姚文智是好朋友，姚文智選舉她都有幫忙站台。

呂秀蓮說，蔡英文對柯文哲喊話再確認「台灣價值」，讓綠營支持者確認是可以一起繼續作戰的人，但柯文哲的任何言行已經都證明「他不是綠營的」，也許去年的時候，外界猜測綠營會禮讓，但以最近的民意、狀況，她相信蔡英文有智慧，相當了解狀況，會做出智慧決定，不會再禮讓柯文哲，如果推選出比她更好的人來選北市，她也會支持。

(中時)