蔡拖累民進黨選情 2018是高雄藍軍機會最好的一年

2018年02月05日 09:11 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

高雄政治版圖綠大於藍，一直以來都是民進黨鐵票區，對國民黨則是超艱困選區，然而前總統陳水扁日前私下評估，今年高雄市長民進黨還是會贏，但總票數一定掉，議員可能掉5席。中國國民黨中央委員陳若翠指出，今年對高雄藍軍卻是機會最好的一年，馬英九曾拖累過國民黨選情，從民調數字上看，蔡英文拖累民進黨選情的殺傷力，遠超過馬當年對國民黨的殺傷力。

陳若翠表示，2014年縣市長選舉，嘉義市國民黨籍候選人陳以真選情原本被看好，但民進黨喊出「投陳以真一票，就是投馬英九一票」，開票結果陳以真敗給民進黨涂醒哲。這一回，民進黨在高雄市長初選中民調最高的是陳其邁，陳是旗幟鮮明的「英派人馬」，若陳其邁最終獲得民進黨內提名，國民黨大可喊出「投陳其邁一票，就是投蔡英文一票」，陳屆時會掉多少選票？令人好奇。

陳若翠接受中評社訪問時說，從民調數字上看，蔡拖累民進黨選情的殺傷力，遠遠超過馬英九。現在台灣百姓拿馬執政與蔡執政相比，很多人開始懷念馬英九。最近馬英九與夫人周美青的聯名春聯被搶拿一空，就是證明，如果深藍選民願意諒解馬英九，國民黨在2018年地方選舉難保不會出現鐘擺效應。

陳若翠指出，假設今年底高雄市長的選戰，民進黨在39%基本盤裡面，有5%不願意出門投票，民進黨籍候選人的選票便只能從34%起跳；其次，以高雄市民對蔡英文或陳菊的失望，在30%的中間選民部分，民進黨籍候選人又只能拿到4成、12%的選票，總計民進黨籍候選人的得票率將只是46%，以有效票數160萬張計算，民進黨籍候選人只能獲得73.6萬票，國民黨只要夠團結、母雞夠強，就有機會取回高雄市的執政權。

(中時電子報)