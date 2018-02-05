《麻辣鮮師》「老趙」乾德門病逝 享壽74歲

2018年02月05日 09:09 中時電子報 黃詩淳 、 周郁蘋

資深藝人乾德門去年10月在浴室待太久，老婆發現異狀，趕緊送醫急救，在加護病房插管3個月，雖中間一度傳出病情好轉，但今(5日)晨仍病逝新店同仁醫院，經紀人也發聲明證實不幸的消息。

乾德門臥病期間有意識，可以靠寫字和家人溝通，但病情仍沒明顯起色，雖家人曾試圖拔掉插管，但發現他喘不過氣，只好持續插管治療，而因無法再繼續住加護病房，轉往附近有看護的療養院，每月約3萬元費用。

不過現傳出病逝消息，經濟人聲明也提到乾爸罹患肺癌四期，但因為不想打擾其他人，因此此前未告知媒體。乾德門16年前曾開刀切膽，後罹患十二指腸潰瘍和胃穿孔，6年前又動過小腸疝氣和盲腸炎手術，體重曾一度暴瘦至59.4公斤，雖年歲已高，但他對演戲熱情不減，最為人熟知的作品就是《麻辣鮮師》的警衛老趙與《新白娘子傳奇》的法海。

【乾德門經紀人聲明】

我沒想到必須發這樣的聲明稿...

各位媒體朋友們~

多年來承蒙大家的抬愛，度過精彩的一生

乾爸已於今日2/5凌晨4:25病逝於新店同仁醫院

乾爸自從生病得知是肺癌四期時，不希望打擾影響其他人，因而未告知媒體朋友們請多見諒...

非常感謝曾經來看過他的朋友們，蔡岳勳導演，湯志偉，謝祖武....等等

另外謝謝政府單位，文化部等等的協助

同時謝謝<麻辣鮮師電影劇組，老趙先退休頤養天年了。

謝謝大陸劇組想重拍<白娘子傳奇的法海>，老納已修仙成道了。

謝謝在他人生最後一段路程還能演出陳慧翎導演公視的戲<貓的孩子>

感謝這麼多人的厚愛...

謝謝大家~人生謝幕，已無憾

經紀人:叮噹

(中時電子報)