蔡政府「裙帶效應」 年底選舉恐成2014翻版

2018年02月05日 09:15 中時電子報 謝雅柔

今年底縣市長選舉開打，國民黨、民進黨等政黨都進入緊鑼密鼓部署的階段。資深媒體人陳敏鳳指出，2014年馬政府的「裙帶效應」讓不該輸的輸了，2018年會不會有蔡政府「裙帶效應」，讓該贏的沒贏，成2014年翻版？

2014九合一選舉，國民黨空前慘敗，國民黨原有的政治版圖被奪去9席，兩大都市台北、台中通通落敗，連被認為是偏藍都市的新竹市、桃園市都輸。全台22縣市僅存新北市、苗栗縣、新竹縣、台東縣、連江縣、南投縣。

原本僅6席的民進黨，這次大選藍綠政治版圖卻全面翻轉。除了原本民進黨就穩操勝算的台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣外，原本擔心有可能由綠變藍的雲林縣則順利保下；而台中市、基隆市、澎湖縣也如民調預測般大獲全勝；加上原先並不看好的彰化縣、桃園市、新竹市、嘉義市，民進黨一共奪下13席。

然而，民進黨上任以來，力推的許多政策包括勞基法、前瞻計畫、年改皆引來民怨，民進黨的年輕人支持度崩盤，甚至不如國民黨，蔡總統的民調更屢創新低。

對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，2014年馬政府的「裙帶效應」讓不該輸的輸了，2018年會不會有蔡政府「裙帶效應」，讓該贏的沒贏，成為2014的翻版？她說有了2014年的經驗，台灣選民的投票行為不見得如政治學者、民調專家的預測，如果2018年執政，無法有效管理政策議題，選民教訓民進黨氣氛也未必不可能形成，屆時「政黨形象」和「中央政績」將成為左右2018年最關鍵的變數。

(中時電子報)