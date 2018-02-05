冰霰封住櫻花之美 五峰羅山看得到

五峰鄉海拔不到900公尺的羅山村也下雪了。（邱立雅翻攝）

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邱立雅
新竹縣山區都出現雪與冰霰，加上盛開的櫻花，美不勝收。（邱立雅翻攝）
櫻花被冰霰包覆，別有趣味。（邱立雅翻攝）

民眾連追兩天雪，未料寒流再發威，連海拔不到千公尺的新竹縣五峰鄉羅山村也出現冰霰，吸引民眾上山賞景，最特別的是，羅山近日櫻花盛開，白皚皚的景象讓粉嫩桃紅的櫻花特別出色，讓追雪民眾大呼冷的很值得。

「下雪了！」羅山村居民一早打開家門就是一片雪白世界，消息靈通的民眾上午奔上山賞雪，車子停在路邊沒多久，就積了厚厚一層冰，開心得在積雪處寫字、堆雪人。

另外，尖石鄉宇老地區於5日零晨開始陸續降雪，低溫亦造成山路路面結冰，曾發生賞雪民眾車輛裝有雪鏈，仍發生打滑，撞及護欄，險掉山谷及上山後遇大雪，受困山區情事，因有前車之鑑，為公共及遊客生命財產安全，橫山警察分局為確保民眾交通安全無虞，於竹60線5.7K處（那羅派出所前方），以及竹60線與竹60-1線路口（往秀巒及玉峰桃園市）二處設置管制點，24小時全面禁止民眾上山，以防止交通意外的發生。

警方對此並呼籲民眾及遊客，五峰鄉、尖石鄉前、後山有可能因大雨或降雪而造成道路意外，應避免前往，需要入山的民眾可先向橫山分局詢問路況資訊，以免發生危險，並提醒酒後勿駕車，行車保安康。

(中時)

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