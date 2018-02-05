甩珍奶門！賈斯汀重返超級盃 飆海豚音全場嗨翻

2018年02月05日 10:09 中時電子報 周郁蘋 、 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

賈斯汀甩「珍奶門」事件，站上超級盃舞台。（圖／取材自美聯社）

第52屆NFL職業美式足球冠軍戰「超級盃」（SuperBowl）在台灣時間6日早上開打，不過在眾所矚目的中場表演，今年由賈斯汀（Justin Timberlake）擔綱演出，他甩2004年撕下珍娜傑克遜（Janet Jackson）上衣陰霾，嗨唱多首經典歌曲，還大飆高音，全場嗨翻。

超級盃由衛冕冠軍新英格蘭愛國者對上費城老鷹，競爭相當激烈，其中，賈斯汀睽違14年回歸超級盃中場秀，在10多分的演出中，毫無冷場，演唱《Cry Me a River》、《Sexy Back》，瞬間嗨翻全場，他還跟著音樂在舞台上扭腰擺臀，相當陶醉，同時氣氛一轉，賈斯汀自彈自唱《I Would Die 4 U》，向已逝歌手王子（Prince）致敬，背後還投影王子照片，向天王致敬。

賈斯汀不只又唱又跳，並自彈自唱。（圖／取材自美聯社）

這是賈斯汀第三度站上超級盃，次數更是藝人之冠。（圖／取材自美聯社）

賈斯汀今站上超級盃中場秀，這也是他繼2004年的與珍娜傑克森同台，扯開對方衣服的「珍奶事件」後，當時賈斯汀突伸手撕下珍娜胸前一片皮料，讓她露出穿金色星形乳環的右乳，畫面同步放送震撼全球，經歷這起露乳事件，這是賈斯汀第三度站上超級盃，次數更是藝人之冠。

(中時電子報)