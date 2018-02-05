人工智慧補腦 大增陸核潛艇戰力

中國核潛艇與反潛直升機2017年7月22日進行海上演習的畫面。（新華社）

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中時電子報

中國正致力以人工智慧來汰換核潛艇上老舊的電腦系統，以提高指揮官的思考技巧。而這不但能讓中國在海底戰爭中佔有優勢，還將技術應用推升到新境界。

據《南華早報》（South China Morning Post）4日報導，一名參與中國核潛艇人工智慧專案，但因專案敏感，而要求匿名的資深科學家透露，「儘管潛艇擁有龐大的殺傷力，但腦子其實很小」。

雖然核潛艇要有效運作，取決於機組員的技術，經驗與效率，但現代戰爭可能會出現各式變數，使最穩當的操作也失控。

例如，要是100－300名機組員被迫待在伸手不見五指的深海好幾個月，與日俱增的壓力可能會影響指揮官的決策力，甚至導致判斷力失常。

而能自主思考的人工智慧決策支援系統介入，將能減輕指揮官的工作量與心理負擔。

在中國科學家的努力下，未來人工智慧可能在核潛艇運作中扮演要角，而這無論對中國或相關技術而言，都是個里程碑。

一般來說，艇上的電腦通常和潛艇尖端的形象不符。首先，由於核潛艇從構思到建成，可能長達20年，到潛艇下水服役時，電腦可能早就過時了。其次，軍用電子元件需要耐操、耐震、耐熱，還要能防電磁干擾，往往為了可靠性而犧牲速度。

直到現在，包括解讀與回應聲納所蒐集訊號的「思考」任務，幾乎仍都是由人，而不是靠機器來處理。

如今中國透過人工智慧技術，決策支援系統已具備學習能力，不需要人類介入，就能汲取知識，改善技巧，並發展新戰略。這系統靠著模擬人腦，能處理大量資訊。而在中國核潛艇上，這些資料可能來自海軍迅速成長的偵察監視網。

人工智慧助理能靠評估戰場環境，洞察可能影響聲納系統準確性的含鹽量與水溫，來支援潛艇指揮官。此外，它也能比人更快、更準確地辨認並警示可能的敵方威脅。

另一方面、它還能評估某些戰術可能的風險與優點，甚至建議艦長沒想到的戰術。

「解放軍最在乎的，不是花俏的特殊功能，」這位科學家說，「他們最在意的，就是大戰方酣時，別把事情給搞砸了。」

他並透露，就算人工智慧技術已達部署階段，解放軍目前也不打算減少潛艇機組員，「為了安全起見，在每個重要的崗位上，都必須要有人」。他說，北京十分看重潛艇人工智慧專案，正投入龐大的資源。

(中時電子報)

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文章來源：China’s plan to use artificial intelligence to boost the thinking skills of nuclear submarine commanders

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