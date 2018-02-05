女足球員改當工程師？國腳包欣玄挑戰新職涯

包欣玄在台灣運彩盃慈善女足邀請賽中帶球突破。（台灣足球發展協會提供）

友善列印
中時電子報
／台北報導

近年來屢屢在國際賽「救援」中華女足的包欣玄，去年底在日本職足賽季結束後透露退休念頭。4日她踢完台灣運彩盃後，在慶功宴表示自己將到新竹科技業工作，朝工程師發展，順利的話，她希望8月踢完雅加達亞運後，再展開新職涯。

日本記者讚漂亮 余秀菁還拿MVP

上千球迷不畏低溫力挺 仙台女足3球小勝台灣菁英

「我從5歲開始踢球，踢了20年了，」包欣玄說：「我覺得人生還有很多其他的夢，我想要有一些新的嘗試，從事一份真的工作，接觸更多的人。因為爸爸在科技領域服務，也替我安排了這樣的機會，我也想嘗試看看，從零開始。」

當然，才25歲的包欣玄若就此結束球員生涯，不論是中華隊的戰友或是粉絲，肯定很多人覺得可惜。尤其4日在台灣運彩盃與仙台七夕女足的慈善邀請賽，包欣玄不論是大家熟悉的突破進攻，還是殺回禁區幫忙解圍，表現依然令人激賞。

「哈，足球是我的興趣啊，也會是我一輩子的興趣。只是在25歲之前，足球除了興趣也是我的工作，25歲之後，我想換一個工作而已。」包欣玄說。

包欣玄（左）在台灣運彩盃的慶功宴上，開心的和台灣隊友及仙台七夕球員合照。（李弘斌攝）

此外，包欣玄也捨不下與中華隊戰友的感情。她透露，今年可能會踢台灣的木蘭聯賽，然後把8月踢亞運當作球員生涯的最後一戰，只要相關事情談得順利的話。

「木蘭聯賽的強度不如國外？也許吧，但我本來是要退休，所以還好，」包欣玄表示，目前有在接洽木蘭聯賽的球隊，不過踢國家隊的計畫能否實現，要看能否爭取到一定的待遇。

「畢竟台灣運動員參加國家隊，1個月才領9000元，又沒有工作要怎麼活呢？真的很可憐。如果沒有談妥，我也可能就直接去工作了。」包欣玄說。

(中時電子報)

NBA》1首輪籤和1替補球員就能得… MLB》確定不退！老柯隆簽小聯盟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。