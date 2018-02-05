女足球員改當工程師？國腳包欣玄挑戰新職涯

2018年02月05日 10:10 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

近年來屢屢在國際賽「救援」中華女足的包欣玄，去年底在日本職足賽季結束後透露退休念頭。4日她踢完台灣運彩盃後，在慶功宴表示自己將到新竹科技業工作，朝工程師發展，順利的話，她希望8月踢完雅加達亞運後，再展開新職涯。

「我從5歲開始踢球，踢了20年了，」包欣玄說：「我覺得人生還有很多其他的夢，我想要有一些新的嘗試，從事一份真的工作，接觸更多的人。因為爸爸在科技領域服務，也替我安排了這樣的機會，我也想嘗試看看，從零開始。」

當然，才25歲的包欣玄若就此結束球員生涯，不論是中華隊的戰友或是粉絲，肯定很多人覺得可惜。尤其4日在台灣運彩盃與仙台七夕女足的慈善邀請賽，包欣玄不論是大家熟悉的突破進攻，還是殺回禁區幫忙解圍，表現依然令人激賞。

「哈，足球是我的興趣啊，也會是我一輩子的興趣。只是在25歲之前，足球除了興趣也是我的工作，25歲之後，我想換一個工作而已。」包欣玄說。

包欣玄（左）在台灣運彩盃的慶功宴上，開心的和台灣隊友及仙台七夕球員合照。（李弘斌攝）

此外，包欣玄也捨不下與中華隊戰友的感情。她透露，今年可能會踢台灣的木蘭聯賽，然後把8月踢亞運當作球員生涯的最後一戰，只要相關事情談得順利的話。

「木蘭聯賽的強度不如國外？也許吧，但我本來是要退休，所以還好，」包欣玄表示，目前有在接洽木蘭聯賽的球隊，不過踢國家隊的計畫能否實現，要看能否爭取到一定的待遇。

「畢竟台灣運動員參加國家隊，1個月才領9000元，又沒有工作要怎麼活呢？真的很可憐。如果沒有談妥，我也可能就直接去工作了。」包欣玄說。

(中時電子報)