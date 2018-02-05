MLB》確定不退！老柯隆簽小聯盟約當遊騎兵

2018年02月05日 10:09 中時電子報 蔡銘仁

柯隆(Bartolo Colon)今年將滿45歲，仍想於大聯盟球場上征戰，現在春訓在即，他總算踏出好的第一步，美媒報導，柯隆昨才傳出有可能跟遊騎兵簽小聯盟約，雙方今就確定達成協議，遊騎兵總管丹尼爾斯(Jon Daniels)也證實消息，熱情歡迎柯隆，「歡迎來到德州，Big Sexy！」

柯隆今年5月就要滿45歲，去年成績又有退化跡象，要找新東家並不容易，原本大都會似乎有意簽他，但最後沒有下文。柯隆現在比起錢更重視機會，不想花大錢的遊騎兵放棄達比修有後找上門，短時間內雙方就達成協議；柯隆預計會簽小聯盟約，合約附帶大聯盟春訓邀請。

丹尼爾斯表示，柯隆過去是耐投且已在大聯盟站穩腳步的投手，他依舊有進攻好球帶的能力，能讓他們輪值更有競爭力，「歡迎來到德州，Big Sexy！」遊騎兵是柯隆生涯第11支球隊，如果他能上大聯盟，薪水是大聯盟底薪175萬美金。

「老蝴蝶」迪奇(R.A.Dickey)都退休了，柯隆為何堅持續戰？其一是他曾答應逝世的繼母要投到45歲，其二是他想挑戰拉丁美洲裔投手最多勝紀錄。目前紀錄為D.馬丁尼茲(Dennis Martinez)的245勝，柯隆只差6勝就能達標。

(中時電子報)